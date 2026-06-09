El Poder Judicial ordenó la ubicación, persecución y captura de la regidora de la Municipalidad Distrital de Veintiséis de Octubre, Patricia Aurelia Niño Febres, quien estaría implicada en el asesinato del alcalde Víctor Hugo Febre Calle, ocurrido el pasado 21 de mayo. También se ordenó la detención de otras tres personas, entre ellos el presunto sicario.

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Con resolución N° 2 del 29 de mayo del 2026, el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria Transitorio de Flagrancia declaró fundada la detención preliminar por siete días contra los investigados César Augusto Sánchez Cornejo, William Hernán Tezén Gonza, Fabricio Sebastián Fiestas Susanival y Patricia Aurelia Niño Febres, como coautores del presunto delito contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de sicariato, en agravio de Víctor Hugo Febre Calle, y lesiones graves en agravio de Jorge Luis Chau Aranda.

El mismo jefe policial, general PNP Daniel Jares, confirmó que se encuentran tras los pasos de los otros cuatro implicados por la muerte de Febre.

De acuerdo a la solicitud de detención preliminar, en una entrevista realizada el 23 de mayo de 2026 al interno venezolano E.C.M. (25 años), recluido en el penal desde enero del 2026 por el delito de extorsión, aseguró que en el mes de septiembre de 2025, Patricia Niño, quien fue su abogada, le solicitó que “le hiciera el trabajo de seguir a una persona, mostrándole una foto y le dijo que trabajaba en la municipalidad, siendo que lo reconoció como el alcalde Víctor Febre de la Municipalidad Distrital de Veintiséis de Octubre”.

El venezolano agregó que luego de mostrarle la foto del alcalde, Patricia Niño le habría cancelado S/ 500 y US$ 500 “para hacerle el trabajo de seguirlo, pero con ese dinero se compró su moto para trabajar en el mercado de Piura, pero no realizó el trabajo que quería, perdiendo todo contacto con ella, por lo cual cambió su número de celular para que no lo ubique, pero ella insistía por otros familiares, pero él no le daba razón, ya que esos trabajos que ella le pidió traen consecuencias”.

En su declaración, afirmó que Patricia Niño fue su defensa cuando fue intervenido por el presunto delito de tenencia ilegal de arma de fuego el 4 de enero de 2025.

El venezolano aseguró a la policía que “teme por su vida y solicita garantías personales, ya que puede dar más información pero que mantengan en reserva su identidad”.