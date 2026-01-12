¿Cuánto está la gasolina Regular hoy 12 de enero en Arequipa?

El precio de la gasolina Regular que agrupa a los octonajes de 84 y 90 se vende a 15.95 soles en la estación Chaskigas, ubicada en la Av. La Paz con Manuel Muñoz Nájar en el Cercado de Arequipa; a 13.10 soles en el grifo J&P en la Av. Vidaurrázaga; a 13.69 soles en el grifo Primax en el óvalo de los Bomberos en el distrito José Luis Bustamante y Rivero; a 13.99 soles en la estación del Grupo Corzo en San Martín de Socabaya

¿Cuánto está la gasolina Premium hoy lunes 12 de enero en Arequipa?

La gasolina Premium que agrupa a los octonajes de 95 y 97 octanos, se vende a 17.15 soles en el grifo Chaskigas, en la Av. La Paz con Manuel Muñoz Nájar en el Cercado de Arequipa; a 14.40 soles en el grifo J&P en la Av. Vidaurrázaga; a 15.59 en el grifo Primax en el óvalo de los Bomberos en el distrito José Luis Bustamante y Rivero; a 14.99 soles en la estación del Grupo Corzo en San Martín de Socabaya.

¿Cuál es el precio del petróleo (diésel) hoy en los grifos?

Este lunes 12 de enero, el diésel DB5 S-50 (petróleo) se vende a 15.75 en el grifo Chaskigas, ubicado en la Av. La Paz con Manuel Muñoz Nájar en el Cercado de Arequipa; a 14.80 soles en el grifo J&P de la Av. Vidaurrázaga a la altura del cementerio La Apacheta en José Luis Bustamante y Rivero, a 16.85 soles en el grifo Primax en el óvalo de los Bomberos en el distrito José Luis Bustamante y Rivero; a 14.10 soles en la estación del Grupo Corzo en San Martín de Socabaya.

¿Cuál es el precio del GLP hoy lunes 12 de enero en Arequipa?

El precio del gas vehicular se vende a 5.09 soles en la Av. La Paz con Manuel Muñoz Nájar en el Cercado de Arequipa; a 5.60 soles en el grifo J&P a la altura del cementerio La Apacheta en José Luis Bustamante y Rivero; a 5.99 soles en el grifo Primax en la intersección de la Av. La Marina con San Agustín en el Cercado de Arequipa.

¿Cuánto cuesta el balón de gas hoy lunes 12 de enero?

El balón de gas de 10 kilogramos se vende desde 49.00 soles en el grifo de Chaski Gas, de la avenida La Paz y a 48.50 soles en Llamagas del distrito de Cerro Colorado, según Facilito.