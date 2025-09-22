Los grifos de Arequipa venden la gasolina por octonaje y lo agrupan en Regular y Premium. A continuación, detallamos los precios de las gasolinas, diésel y balón de gas doméstico para hoy lunes 22 de setiembre en la Ciudad Blanca.

¿Cuánto está la gasolina Regular hoy lunes 22 de setiembre en Arequipa?

El precio de la gasolina Regular que agrupa a los octonajes de 84 y 90 se vende a 13.79 soles en el grifo Milagritos de la av. Salaverry, en Socabaya; a 13.69 soles en el grifo Grupo Corzo en San Martín, de Socabaya; a 13.30 soles en el grifo San Lorenzo de la calle Huánuco, en Mariano Melgar; y a 14.69 soles en el grifo Independencia de la calle Víctor Lira, Cercado.

¿Cuánto está la gasolina Premium hoy lunes 22 de setiembre en Arequipa?

La gasolina Premium que agrupa a los octonajes de 95 y 97 octanos, se vende a 14.98 soles en el grifo Milagritos de la av. Salaverry, en Socabaya; a 14.99 soles en el grifo Grupo Corzo en San Martín, de Socabaya; a 14.59 soles en el grifo San Lorenzo de la calle Huánuco, en Mariano Melgar; y a 15.65 soles en el grifo Independencia de la calle Víctor Lira, Cercado.

¿Cuál es el precio del petróleo (diésel) hoy en los grifos?

Este lunes 22 de setiembre, el diésel DB5 S-50 (petróleo) se vende a 14.59 soles en el grifo Milagritos de la av. Salaverry, en Socabaya; a 14.29 soles en el grifo Grupo Corzo en San Martín, de Socabaya; a 15.40 soles en el grifo San Lorenzo de la calle Huánuco, en Mariano Melgar; y a 15.45 soles en el grifo Independencia de la calle Víctor Lira, Cercado.

¿Cuál es el precio del GLP hoy lunes 22 de setiembre en Arequipa?

El precio del gas vehicular se vende a 6.09 soles en el grifo Milagritos de la av. Salaverry, en Socabaya; y a 5.79 soles en el grifo Independencia de la calle Víctor Lira, Cercado.

¿Cuánto cuesta el balón de gas hoy lunes 22 de setiembre?

El balón de gas de 10 kilogramos se vende desde 50.00 soles en el grifo de Llamagas, de la avenida Goyeneche y a 48.50 soles en Llamagas del distrito de Cerro Colorado.