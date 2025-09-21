El Banco Central de Reserva (BCR) elevó su proyección de crecimiento del PBI para 2025 de 3,1 % a 3,2 %, según su último Reporte de Inflación. El ajuste se sustenta en el dinamismo de actividades no primarias, así como en mejores resultados en los sectores agropecuario y minero.

El presidente del BCR, Julio Velarde, destacó la revisión al alza del consumo privado, que pasa de 3,3 % a 3,5 %, y de la inversión privada, que sube de 5 % a 6,5 %. Solo en el primer semestre de 2025, la inversión privada creció 9 %, impulsada por proyectos no residenciales fuera del sector minero.

La proyección para 2026 se mantiene en 2,9 %. De cumplirse los estimados, Perú sería la tercera economía de mayor crecimiento en la región en 2025, solo por detrás de Argentina (4,9 %) y Paraguay (3,9 %).

En cuanto a inflación, resaltó que el indicador se ubica dentro del rango meta desde abril del 2024. En agosto, fue de 1,1 % y la subyacente (sin alimentos ni energía) alcanzó 1,8 %. Se espera que cierre 2025 en 1,7 % y 2026 en 2 %. Velarde señaló que el país tiene la inflación más baja de la región, incluso por debajo de Canadá (1,9 %) y la Eurozona (2 %).

