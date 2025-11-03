A continuación, detallamos los precios de las gasolinas, diésel y balón de gas doméstico para hoy lunes 3 de noviembre en la Ciudad Blanca.

¿Cuánto está la gasolina Regular hoy lunes 3 de noviembre en Arequipa?

El precio de la gasolina Regular que agrupa a los octonajes de 84 y 90 se vende a 13.15 soles en el grifo San Lorenzo de la calle Huánuco, en Mariano Melgar; a 13.69 soles en el grifo Grupo Corzo de la calle San Martín, en Socabaya; a 13.40 soles en el grifo J&P Asociados S.R.L. cerca al cementerio Apacheta, en José Luis Bustamante y Rivero; a 13.99 soles en el grifo Primax del óvalo de los bomberos en JLByR; y a 14.69 soles en el grifo Independencia de la calle Víctor Lira, Cercado.

¿Cuánto está la gasolina Premium hoy lunes 3 de noviembre en Arequipa?

La gasolina Premium que agrupa a los octonajes de 95 y 97 octanos, se vende a 14.29 soles en el grifo San Lorenzo de la calle Huánuco, en Mariano Melgar; a 14.99 soles en el grifo Grupo Corzo de la calle San Martín, en Socabaya; a 14.50 soles en el grifo J&P Asociados S.R.L. cerca al cementerio Apacheta, en José Luis Bustamante y Rivero; a 15.89 soles en el grifo Primax del óvalo de los bomberos en JLByR; y a 15.65 soles en el grifo Independencia de la calle Víctor Lira, Cercado.

¿Cuál es el precio del petróleo (diésel) hoy en los grifos?

Este lunes 3 de noviembre, el diésel DB5 S-50 (petróleo) se vende a 15.40 soles en el grifo San Lorenzo de la calle Huánuco, en Mariano Melgar; a 14.29 soles en el grifo Grupo Corzo de la calle San Martín, en Socabaya; a 14.80 soles en el grifo J&P Asociados S.R.L. cerca al cementerio Apacheta, en José Luis Bustamante y Rivero; a 16.09 soles en el grifo Primax del óvalo de los bomberos en JLByR; y a 15.45 soles en el grifo Independencia de la calle Víctor Lira, Cercado.

¿Cuál es el precio del GLP hoy lunes 3 de noviembre en Arequipa?

El precio del gas vehicular se vende a 5.60 soles en el grifo J&P Asociados S.R.L. cerca al cementerio Apacheta, en José Luis Bustamante y Rivero; y a 5.45 soles en el grifo Independencia de la calle Víctor Lira, Cercado.

¿Cuánto cuesta el balón de gas hoy lunes 3 de noviembre?

El balón de gas de 10 kilogramos se vende desde 48.00 soles en el grifo de Llamagas, de la avenida Goyeneche y a 46.50 soles en Llamagas del distrito de Cerro Colorado, según Facilito.