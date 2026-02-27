A continuación, detallamos los precios de la gasolina, diésel y balón de gas doméstico para hoy viernes 27 de febrero en los grifos de Arequipa.

¿Cuánto está la gasolina Regular hoy 27 de febrero en Arequipa?

El precio de la gasolina Regular en el grifo Primax en el óvalo de la plataforma Andrés Avelino Cáceres se vende a 13.59 soles; en la estación J&P de la Av. Vidaurrázaga en José Luis Bustamante y Rivero a 13.80 soles; en el grifo San José de Petroperú en La Pampilla, en el Cercado de Arequipa se expende a 14.69 soles.

¿Cuánto está la gasolina Premium hoy viernes 27 de febrero en Arequipa?

La gasolina Premium en el grifo Primax en el óvalo de la plataforma Andrés Avelino Cáceres se vende a 15.29 soles; en la estación J&P de la Av. Vidaurrázaga en José Luis Bustamante y Rivero a 15.30 soles; en el grifo San José de Petroperú en La Pampilla, en el Cercado de Arequipa se expende a 16.29 soles.

¿Cuál es el precio del petróleo (diésel) hoy en los grifos?

Este lunes 27 de febrero, el diésel DB5 S-50 (petróleo) en el grifo Primax en el óvalo de la plataforma Andrés Avelino Cáceres se vende a 15.99 soles; en la estación J&P de la Av. Vidaurrázaga en José Luis Bustamante y Rivero a 14.80 soles; en el grifo San José de Petroperú en La Pampilla, en el Cercado de Arequipa se expende a 15.35 soles.

¿Cuál es el precio del GLP hoy viernes 27 de febrero en Arequipa?

El precio del gas vehicular se vende a 5.70 soles en la estación J&P de la Av. Vidaurrázaga en José Luis Bustamante y Rivero a 13.80 soles; a 5.55 soles en el grifo San José de Petroperu en La Pampilla, Cercado de Arequipa.

¿Cuánto cuesta el balón de gas hoy 27 de febrero?

El balón de gas de 10 kilogramos se vende desde 49.00 soles en el grifo de Chaski Gas.