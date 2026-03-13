El precio del combustible aumentó en los grifos de Arequipa en más de 6 soles por galón y el precio del balón de gas por más de 10 soles en comparación a la semana pasada, por el argumento de desabastecimiento y la fuga de gas en el distrito de Megantoni en la región Cusco.

Según Mango Salas, presidente de la Asociación de Grifos de Arequipa, el 40% de las 300 estaciones de servicio registradas en la ciudad de Arequipa no tienen stock de gasolina ni Gas Licuado de Petróleo (GLP). Según los grifos, el problema es la restricción de la venta del combustible en Matarani, por lo que las cisternas deben acudir hasta Pisco para trasladar la gasolina y petróleo, pero ello requiere de más tiempo para abastecer a los grifos.

Como ejemplo, algunos grifos J&P en la Av. Vidaurrázaga, en Petroperú en la Pampilla, Cercado de Arequipa, en la estación Adrytec en la Av. Caracas en el distrito de José Luis Bustamante y Rivero no cuentan con gasolina regular, Premium, ni GLP.

Aquí detallamos los precios de la gasolina, diésel y balón de gas doméstico para hoy viernes 13 de marzo en algunos grifos de Arequipa.

Grifos sin stock de combustible (Foto:GEC)

¿Cuánto está la gasolina Regular hoy 13 de marzo en Arequipa?

El precio de la gasolina Regular en el grifo Primax en el óvalo de Los Bomberos en José Luis Bustamante y Rivero se vende a 19.99 soles; en el grifo Gamarra de la vía de Evitamiento en Cerro Colorado se vende a 17 soles; en el grifo Sanlimax de la Av. Venezuela a 19.79 soles.

¿Cuánto está la gasolina Premium hoy viernes 13 de marzo en Arequipa?

La gasolina Premium en el grifo Primax en el óvalo de Los Bomberos en José Luis Bustamante y Rivero se vende a 21.29 soles; en el grifo Gamarra de la vía de Evitamiento en Cerro Colorado se vende a 18.50 soles; en el grifo Sanlimax de la Av. Venezuela a 20.69 soles.

¿Cuál es el precio del petróleo (diésel) hoy en los grifos?

Este 13 de marzo, el diésel DB5 S-50 (petróleo) en el grifo Primax en el óvalo de Los Bomberos en José Luis Bustamante y Rivero se vende a 19.99 soles; en el grifo Gamarra de la vía de Evitamiento en Cerro Colorado se vende a 19.49 soles; en el grifo Sanlimax de la Av. Venezuela a 20.69 soles, en la estación Adrityec en la Av. Caracas de José Luis Bustamante y Rivero se vende a 19:49 soles; en el grifo San José de Petroperú en la Pampilla se vende a 21.69 soles.

¿Cuál es el precio del GLP hoy viernes 13 de marzo en Arequipa?

En el grifo Gamarra de la vía de Evitamiento en Cerro Colorado se vende a 8.50 soles; en el grifo Sanlimax de la Av. Venezuela a 9.99 soles.

¿Cuánto cuesta el balón de gas hoy 13 de marzo?

En la Planta de gas de la Av. Las Peñas el balón de gas de 10 kilos se vende a 55 soles, de 15 soles a 69.30 soles y de 45 kilos a 207.80 soles. En la Planta de Llamagas en Cerro Colorado el gas de 10 kilos se vende a 55 soles.