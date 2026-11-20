Aquí detallamos los precios de los combustibles para hoy lunes 20 de noviembre en algunos grifos de Arequipa. Estos son los pecios de la gasolina, petróleo, el GLP y el balón de gas en Arequipa, según la plataforma Facilito.

¿Cuánto está la gasolina Regular hoy 20 de noviembre en Arequipa?

El precio de la gasolina Regular en el Servicentro Transportes y Servicios Espinar en la carretera a Yura Km. 9 cruce con la vía de Evitamiento se vende a 17.19 soles el galón, en el grifo J.H.P. en la Av. Aviación en Cerro Colorado a 17.19 soles, en el grifo Las Tores en Alto Selva Alegre a 17.86 soles, en la estación de Servicios Alto Misti en la Av, Tarapacá en Miraflores a 18.19 soles, en grifo San Miguel en la Av. Charcani en Cayma a 18.75 soles, en Distribuciones Arequipa en la Av. Independencia a 18.70 soles.

¿Cuánto está la gasolina Premium hoy 20 de noviembre en Arequipa?

La gasolina Premium en el grifo JHP en la Av. Aviación Km. 9 en Cerro Colorado a 18.80, en servicentro Transportes y Servicios Espinar en la carretera Yura. Km.9 EN Cerro Colorado a 18.85, en el grifo La Torres en la Asoc. Complejo Artesanal Alto Selva Alegre a 19.47 soles, en el grifo JHP en la Av. Kennedy en Paucarpata a 19.49 soles, en Servicentro Miraflores en la Av. Tarapacá en Miraflores a 19.65 soles, en grifo Andrés Corbeña en la Av. 2 (Primavera) en José Luis Bustamante y Rivero a 19.78 soles.

¿Cuál es el precio del petróleo (diésel) hoy en los grifos?

Este 20 de noviembre, el diésel DB5 S-50 (petróleo) en el grifo Corporación D Nick en la Av. Jesús en Paucarpata a 19.19 soles, en el grifo XACT Perú en la Av. Perú en Semirural Pachacutec en Cerro Colorado a 21.75 soles, en grifos Tucano en la Av. Prolongación Unión en Socabaya a 22.25 soles, en grifo Andrés Gorbela en Av. 2 (Primavera) en José Luis Bustamante y Rivero a 22.38 soles, en la gasolinera Villa Hermosa en El Cural Lateral 6 en Uchumayp a 22.47 soles.

¿Cuál es el precio del GLP hoy 20 de noviembre en Arequipa?

El GLP automotor en el grifo Inversiones JDSF en la Variante de Uchumayo a 8.79 soles el galón, en el grifo Coesti Espinar en la Av. Progreso en Miraflores a 8.79 soles, en el grifo San Limax en la Av. Venezuela en el Cercado de Arequipa a 8.79 soles, en el grifo Autrisa en la calle Junín en Arequipa a 8.84 soles, en el grifo Chaskygas en la Av. Industrial Cayro en Paucarpata a 8.84 soles, en el grifo Pacidama en la Av. La Paz en Arequipa a 8.84 soles, en Petrolcenter en Semi Rural Pachacutec en Cerro Colorado a 8.85 soles.

¿Cuánto cuesta el balón de gas hoy 20 de noviembre?

El balón de gas de 10 kilos de la marca Primax en la planta envasadora de Corporación Primax en la Asoc.Las Canteras en Cerro Colorado a 49.59 soles, la marca Lima Gas en la planta Lima Gas en el Centro Industrial las Canteras en Cerro Colorado a 51.90 soles, la marca Masgas en la planta Solgas en la Variante de Uchumayo Km.3.5 en Yanahuara a 53 soles, la marca Solgas en la misma planta se vende a 57 soles, la marca Llama Gas en la planta del