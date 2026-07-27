Nueve meses de prisión preventiva cumplirán los cuatro investigados por el asalto a un patrullero de la comisaría Andrés Avelino Cáceres, en Arequipa, hecho en el que fueron sustraídas armas de fuego de uso policial. Entre los procesados se encuentra un suboficial de la Policía Nacional, acusado de haber facilitado el atraco junto a tres civiles.

La medida fue solicitada por el Tercer Despacho de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Jacobo Hunter, que investiga a Leonardo Lastarria Ll. y a Junior Pineda del P., ambos policías y los civiles Víctor Machaca P. y Axel Orellana M. por el presunto delito de robo agravado en agravio del Estado y de un efectivo policial.

PLANIFICACIÓN DEL ASALTO

Según la tesis fiscal, el grupo habría planificado el asalto el pasado 1 de julio utilizando una falsa alerta de violación sexual reportada a la central de emergencias de la Policía. El objetivo era que un patrullero acudiera a una zona descampada, donde los sospechosos esperaban para concretar el robo del armamento.

Según la investigación, el suboficial Leonardo Lastarria simuló ser la supuesta víctima del hecho denunciado para atraer a sus compañeros al lugar. Una vez allí, los civiles habrían golpeado y reducido al policía que iba en el patrullero, para luego apoderarse de un fusil AKM, dos pistolas Pietro Beretta, municiones y objetos personales del agente.

Tras cometer el asalto, los implicados escaparon a pie y abordaron un automóvil que los esperaba a pocas cuadras, de acuerdo con las pesquisas del Ministerio Público.

Para sustentar el pedido de prisión preventiva, la Fiscalía presentó como principales elementos de convicción la declaración del efectivo agraviado, testimonios de testigos, la inspección técnico-policial, los resultados de diversas pericias y los registros de cámaras de videovigilancia que forman parte de la investigación.

Como parte de las diligencias también se ejecutaron allanamientos en tres inmuebles ubicados en los distritos de Cerro Colorado y Jacobo Hunter, además de intervenciones en la comisaría Andrés Avelino Cáceres, donde se inspeccionaron los roperos del personal policial en busca de evidencias.

Hallan armas robadas a dos policías en Villa Sevilla, distrito de Jacobo Hunter. Foto: PNP.

Las investigaciones permitieron recuperar la totalidad de las armas robadas, las cuales fueron sometidas a peritajes por especialistas de Criminalística.

Durante el periodo de prisión preventiva, el Ministerio Público continuará con las diligencias pendientes, entre ellas el levantamiento del secreto de las comunicaciones de los investigados, la geolocalización de sus teléfonos celulares y la toma de nuevas declaraciones para esclarecer la participación de cada uno en el asalto.