La candidata al Gobierno Regional de Arequipa, Rosario Paredes Eyzaguirre, fue congresista por Acción Popular para el periodo complementario 2020-2021. Sin embargo, renunció a su partido debido a que no tuvo respaldo de su bancada cuando fue investigada por la comisión de Ética del Congreso, esto debido a irregularidades en el pago de remuneraciones de su trabajadora. Paredes Señala que esas acusaciones fueron archivadas y que fue absuelta. Asegura que ha luchado contra la corrupción en el GRA.

¿Cómo recibe esta contienda electoral? De la mejor manera porque tengo formación política desde joven, esto debido a que mi familia siempre ha estado involucrado en política. Siempre estuve apoyando en temas sociales y ello es un compromiso que tengo, además de la lucha contra la corrupción que lo heredé de mi esposo Roberto Segura Lizarraga, quién la corrupción lo mató, atentaron contra su vida hasta en cuatro oportunidades y nunca atendieron nuestras denuncias.

¿En su plan de gobierno, como hará usted un desarrollo sostenible en la región? Durante mi periodo como parlamentaria nos percatamos el abandono del Estado en diferentes zonas alejadas. Conozco la realidad de Arequipa porque desde que fui funcionaria de vivienda o Sedapar, nos percatamos la falta de vivienda que hay, las carreteras están en mal estado y una muestra de ello es que en La Unión sigue sin asfaltar varios kilómetros. No se puede aceptar que el gobierno regional tenga un presupuesto de S/800 millones y no se gaste.

¿Cuál es su propuesta respecto al proyecto Majes Siguas II? No tiene por qué parar Majes II, pues como legisladora logré la promulgación de la Ley para que el Ministerio de Economía y Finanzas diera el visto bueno del proyecto, pero hasta ahora no se firma el contrato. También conseguí 500 millones de soles para el hospital Goyeneche, pero es indignante porque no se sabe que a hecho con ese dinero. En ese sentido, Vamos a impulsar Majes II para que nuestros jóvenes consigan trabajo.

¿Usted va a fiscalizar la gestión de Kimmerlee Gutiérrez y del suspendido gobernador Elmer Cáceres Llica? No voy a perder tiempo en hacer fiscalización, de eso se tiene que encargar la Fiscalía, pero daremos todas las facilidades para las investigaciones, incluso desde la ejecución del puente Chilina donde se presumen que se perdió 1600 millones de soles.

Cuando usted era parlamentaria, fue acusada por la comisión de Ética por presuntamente apropiarse del sueldo de su trabajadora ¿En qué quedó esa denuncia? La comisión de ética del Congreso dictamina que no existe prueba objetiva de recorte de sueldos, ese audio no estaba en custodia. Incluso la Fiscalía dice que el audio no tiene principio ni final, además detalla que hubo alteración. Independientemente de eso, a mis bolsillos no ingresó ni un sol. En este momento estoy limpia. Toda mi vida he ayudado a la gente y no me voy a manchar con actos de corrupción, de ninguna manera.