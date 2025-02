La tarde del viernes, mientras médicos del hospital Goyeneche realizaban una operación en el centro quirúrgico, filtraciones de agua empezaron a discurrir desde los techos, poniendo en riesgo la operación, informó el presidente del Cuerpo Médico, Percy Manrique.

“Lo que ha pasado es que ha habido filtraciones por los techos, tanto en las salas quirúrgicas como en las áreas de preparación de material, como es central de esterilización, y una de las llaves fue dañada por el agua que estaba filtrándose y hubo un pequeño corte”, refirió.

Debido a estas condiciones, además de una demora en el centro quirúrgico, una cirugía tuvo que ser suspendida la tarde del viernes. Otro de los ambientes que sufrió de filtraciones fue el cuarto de almacén de los equipos, sin embargo, aún se viene evaluado si hubo afectación a estos.

En uno de los videos difundidos por el propio personal de salud, se observa una paciente que es traslada en camilla desde el centro quirúrgico, después de una cesárea, hacia el centro de hospitalización, recorrido de más de 100 metros y en medio de un pasadizo inundando y medio de la lluvia, “eso se previó el año pasado para construir una sala de operaciones en el centro obstétrico”, acotó Manrique.

PEDIDO DE MÉDICOS

El médico recordó que, en 2022, cuando Christian Nova era gerente regional de Salud, se realizó una impermeabilización de los techos que tenía una garantía de 10 años, no obstante, la actual gestión ha omitido exigir el uso de esta garantía para que se culminen estos trabajos. En 2023, se hizo el proyecto de protección de los techos mediante un sistema a dos aguas, sin embargo, el exgerente de Salud, Walther Oporto, no vio viable esta opción y solicitó la colocación de geomembrana, la cual no fue rechazada por Cultura, perdiéndose 5 millones de soles para proteger los techos del hospital.