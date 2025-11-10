Este martes 11 de noviembre de 2025, Sedapar había programado un corte de agua potable en ocho distritos de Arequipa; sin embargo, fue suspendido a solicitud del ODEI-INEI.

A solicitud del ODEI Arequipa – INEI, y debido a la Evaluación Nacional de Logros de Aprendizaje 2025, que se realizará los días 11, 12 y 13 de noviembre en diversas instituciones educativas, se suspende el corte programado de servicio previsto para el 11 de noviembre.

La nueva fecha de ejecución del corte será comunicado oportunamente.

Los distritos incluyen Alto Selva Alegre, Cayma, Cerro Colorado, José Luis Bustamante y Rivero, Mariano Melgar, Miraflores, Paucarpata y Yura.

Suspensión del corte programado.

Suspensión del corte programado.

Suspensión del corte programado.

Suspensión del corte programado.

Suspensión del corte programado.

Suspensión del corte programado.

Suspensión del corte programado.

Suspensión del corte programado.