La vida de cientos de pacientes que requieren una intervención quirúrgica en los hospitales del Seguro Social en Arequipa se encuentra hoy en serio peligro debido al desabastecimiento de insumos médicos esenciales para realizar un procedimiento seguro.

“Estamos en una situación extremadamente delicada. No contamos con los recursos mínimos para garantizar una atención segura. Eso nos coloca, como médicos, en una posición muy riesgosa frente a la vida del paciente”, sostuvo ayer Gustavo Ortega, presidente del Cuerpo Médico del hospital Carlos Alberto Seguin Escobedo (CASE) de EsSalud.

FALTA DE INSUMOS

Explicó que el problema del desabastecimiento no solo afecta a las cirugías, sino también a tratamientos fundamentales de pacientes en estado crítico. Las operaciones programadas han tenido que ser suspendidas de manera indefinida en los hospitales, generando embalse; no obstante, en el CASE, por ser un hospital de referencia, solo se están atendiendo aquellos casos considerados de alto riesgo, como cirugías oncológicas, cardiovasculares, neurocirugía o gestantes en peligro. En estos casos, la atención se realiza con lo poco que queda en stock.

“Estamos trabajando con pequeños remanentes de insumos. Estos no nos garantizan una atención segura. Si un paciente entra a sala de operaciones sin contar con todos los implementos, corre un peligro real”, dijo.

Entre los insumos más críticos se encuentran materiales de UCI y quirófano, como los circuitos y corrugados que conectan a los pacientes con los ventiladores mecánicos. La falta de estos dispositivos obliga al personal a reutilizarlos o improvisar soluciones para ventilar a pacientes.

A través de un video enviado por el área de imagen de la Red Arequipa, la gerente Guadalupe Mamani informó que desde Lima se ha destinado una partida presupuestal para la compra de medicamentos e insumos; también se ha hecho un préstamo de 56 unidades del factor IX para atender a pacientes con hemofilia y precisó que varias entidades adeudan 135 millones de soles a EsSalud.