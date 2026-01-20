El hospital Honorio Delgado Espinoza, es un paciente en estado crítico y así lo revela el Informe de Visita de Control N.° 26018-2025-CG/SALUD-SVC en el que se advierte que su infraestructura envejecida, sus cimientos y redes de distribución deteriorados comprometen no solo la calidad de la atención, sino también la seguridad de pacientes y trabajadores.

Los hallazgos más alarmantes se concentran en el subsótano de la torre hospitalaria. Las instalaciones de agua potable, desagüe y vapor, la mayoría de ellas que funcionan desde la inauguración del hospital en 1960, presentan un avanzado nivel de deterioro. Las tuberías de fierro muestran óxido y corrosión severa; mientras que las redes de PVC y cobre tienen filtraciones constantes y fugas en los empalmes.

La inspección también mostró un daño estructural en vigas, columnas y losas del subsótano. El concreto está agrietado y desprendido en múltiples puntos, dejando expuesto el acero de refuerzo, el cual presenta corrosión, reduciendo su resistencia. Incluso se identificaron zonas con apuntalamientos muy precarios.La humedad constante por las filtraciones de agua y vapor, ha acelerado la degradación de la estructura hospitalaria. El informe advierte de que la durabilidad y seguridad estructural del hospital están comprometidas.

INVERSIÓN

Ayer el gobernador de Arequipa, Rohel Sánchez, sostuvo una reunión con el personal médico del hospital y se comprometió a realizar una inversión de 160 millones de soles para reforzar el hospital con equipamiento, dejando de lado la construcción de una carretera, y se ejecutará mediante la modalidad de obras por impuesto.

Respecto a la infraestructura, el gobernador dijo que el hospital no da más y se tiene que trabajar con el Ministerio de Salud para la construcción de una nueva infraestructura, muy probablemente en un lugar distinto a la que actualmente ocupa.