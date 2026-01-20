La red asistencial de EsSalud Arequipa se encuentra sumergida en una profunda crisis que ha llevado a la suspensión de todas las operaciones programadas en sus hospitales, debido al desabastecimiento total de insumos esenciales para realizar los procedimientos de manera segura en los quirófanos.

La incertidumbre se han convertido en parte de la rutina de decenas de pacientes hospitalizados como Rosa, paciente del Área de Traumatología en el hospital III de Yanahuara, quien permanece internada desde hace más de diez días por una fractura. A pesar de haber cumplido con todos los exámenes preoperatorios, su cirugía ya ha sido suspendida dos veces debido a que no hay anestesia disponible.

“Los médicos quieren ayudarnos, pero no pueden hacer nada si no tienen insumos”, comentó la afectada que no sabe cuándo podra ser operada ya que tampoco a ella y otros pacientes, les permiten comprar los insumos que requieren para sus operaciones.

El memorándum múltiple N.° 000001-HIEE-GRAAR-ESSALUD-2026, emitido el 17 de enero por la Dirección del Hospital Edmundo Escomel, confirmó oficialmente que el abastecimiento de insumos para sala de operaciones ha llegado a niveles críticos por la cual se dispuso la suspensión de las cirugías programadas.

El doctor Frank Salas, presidente del Cuerpo Médico del hospital Edmundo Escomel, sostuvo que la suspensión de cirugías responde a una situación límite. “No se puede operar sin anestésicos ni insumos básicos que garanticen la seguridad del paciente”, señaló.

Solo en el Edmundo Escomel se realizan, en promedio, 18 cirugías diarias en distintas especialidades. Cada día sin operaciones incrementa el embalse de pacientes y retrasa tratamientos que, en muchos casos, no pueden seguir esperando.

Desde el hospital Carlos Alberto Seguín Escobedo, se dio a conocer una larguísima relación de insumos fundamentales para procedimientos quirúrgicos, entre ellos circuitos de anestesia coaxial, tubos endotraqueales con globo, catéteres endovenosos periféricos de distintos calibres, suturas absorbibles, sistemas de drenaje cerrados, sets de aspiración manual, mandiles estériles descartables, lentes protectores para cirujano y grapadores quirúrgicos, insumos indispensables para cirugías generales, traumatológicas y especializadas.

La lista también revela la falta de materiales de traumatología y ortopedia, como alambres y clavos de Kirschner, placas de reconstrucción pélvica, placas anguladas, brocas de anclaje rápido y otros dispositivos utilizados en cirugías de alta complejidad, entre muchos otros.

El doctor Salas advirtió que el personal médico ha alertado oportunamente sobre esta crisis y que, de producirse una consecuencia grave, la responsabilidad recaerá en la gestión, debido a la falta de respuesta y acción frente a un problema que pone en riesgo la vida y la salud de los pacientes.

“Esto no se ha visto antes. Estamos en una situación desesperada, qué va a pasar cuando se acaben lo poco que hay para hacer las operaciones de emergencia”, dijo el galeno.