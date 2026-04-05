Las celebraciones de Semana Santa en Arequipa dejaron un saldo alarmante de 180 toneladas de residuos sólidos, los cuales fueron recolectados tras la masiva participación de fieles en actividades religiosas. Dicha cantidad supera en 37 toneladas a lo registrado el año pasado, evidenciando un incremento significativo.

El reporte fue emitido por la Subgerencia de Saneamiento, Salubridad y Salud junto a la Subgerencia de Gestión Ambiental de la Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA), tras las operaciones ejecutadas entre Jueves y Viernes Santo en distintos puntos de la ciudad.

Desde las 5:00 de la mañana, cuadrillas municipales iniciaron las labores de limpieza en calles, plazas y áreas verdes, luego de las tradicionales visitas a iglesias y procesiones que congregaron a cientos de ciudadanos; cabe precisar que la intervención fue inmediata para evitar acumulación prolongada de residuos.

Además, las acciones incluyeron el despliegue de compactadoras y camiones cisterna para el recojo de basura, así como el baldeo de espacios emblemáticos como la Plaza de Armas de Arequipa y vías aledañas, altamente transitadas durante las actividades.

ZONAS DE CONCENTRACIÓN

El trabajo se extendió a zonas de alta concentración como las plazas España, 15 de Agosto, San Camilo y el parque Duhamel. Estas zonas registraron alta concentración de personas durante las celebraciones religiosas.

En paralelo, el área de Parques y Jardines también reportó un incremento en residuos dentro de áreas verdes, donde se hicieron trabajos intensivos de limpieza desde tempranas horas de la mañana.

Por su parte, el encargado de esta área, Juan Carlos Calapuja, estimó que solo en parques del Cercado, se recogieron alrededor de dos toneladas de basura durante los días centrales (Jueves Santo y Viernes Santo).

“Yo calculo que unas dos toneladas hemos recogido de basura solo dentro de los parques, entre botellas, latas y todo lo que botan los feligreses”, señaló.

El funcionario precisó que el mayor volumen de residuos se generó durante la noche del Jueves Santo, cuando miles de personas recorrieron templos en la tradicional visita a iglesias.

Para enfrentar esta situación, el personal municipal adelantó su horario de ingreso, iniciando labores desde las 5:00 a.m., con la participación de al menos 15 trabajadores el jueves y 20 el viernes para recoger los residuos de parques del Cercado.

Además de la limpieza, la comuna ejecutó acciones preventivas como la reubicación de macetones en rutas procesionales y el mantenimiento de áreas verdes cercanas a templos y espacios públicos.

Estas intervenciones se realizaron en coordinación con distintas gerencias municipales en calles del Centro Histórico, donde se desarrollaron las principales actividades religiosas.

Pese a los esfuerzos desplegados, las autoridades exhortaron a la población a mantener el orden y evitar arrojar residuos en espacios públicos, especialmente en contextos de alta concurrencia.

Por su lado, la municipalidad advirtió que continuará con operativos de limpieza durante los próximos días, con el objetivo de recuperar las condiciones de salubridad en la ciudad tras las festividades.