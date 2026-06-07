Durante la jornada por la segunda vuelta, efectivos de la Policía Nacional detuvieron a un joven por el presunto delito electoral. Así informó la Fiscalía de Prevención del Delito de Trujillo

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Esta mañana, en el interior de la Institución Educativa Juan Pablo II, situada en el distrito de Trujillo, se registró una incidencia en la mesa de sufragio N° 028258, donde un ciudadano de iniciales J. J. G. S. habría roto la cédula de sufragio que le entregaron los miembros de mesa para que pueda emitir su voto. Pero, sin razón alguna supuestamente consignó la frase: “Viva el MRTA”. Para evitar ser detenido, lo arrojó por la ventana del aula de votación.

El caso se comunicó a los efectivos de la comisaría El Alambre, quienes intervinieron al hombre y lo condujeron a la dependencia policial para las diligencias del caso.

“Acá en la provincia de Trujillo, en la Institución Educativa Juan Pablo II, un ciudadano a destruido, ha roto, su cedula de sufragio, constituyendo un delito electoral flagrante. Ya se han iniciado las acciones correspondientes por parte del personal policial y de fiscal que están en el centro de votación”, informó la Fiscal de Prevención del Delito de Trujillo, Teresa de Jesús Cueva Alva.

La Defensoría del Pueblo La Libertad también se constituyó en el local de votación a fin de supervisar las actuaciones efectuadas por las autoridades competentes y así verificar el respeto de las garantías del debido procedimiento.

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