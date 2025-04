Preparar platos tradicionales es la pasión de 26 mujeres que decidieron unirse y formar la Asociación Gastronómica de Sachaca, para reactivar su economía que se vio afectada por diversos factores, el más grave: la pandemia de la covid-19. Ahora ellas, ya inscritas en registros públicos con fecha del 8 de abril, realizan varias actividades.

Por Semana Santa, la asociación se organizó junto a la municipalidad para hacer el festival de Santos Sabores en la plaza principal de la jurisdicción. La actividad empezó de 10:00 a 14:00 horas y fueron seis emprendedores las que vendieron los tradicionales postres y otros dulces para el paladar arequipeño.

MAESTRAS

Uno de ellos fue el de la Tía Maty que ofertó mazamorras de chancaca, morado, durazno y arroz con leche. Además del sango arequipeño y el tocino al cielo, este último se hace con leche gloria y condensada, para luego llevarlo al horno. La magia de su sazón cautivó a la mayoría que fue al lugar y terminó acabando muy temprano el sango.

La Tía Maty lleva con orgullo el legado de la Tía Olimpia Valencia, quien fue picantera de antaño. Ella aún no tiene un local donde ofertar sus potajes, ya que no solo preparan postres, también senccas, chicharrón y platos típicos de la Semana Santa. Todo lo venden virtual, ya que aún no tienen los suficientes recursos económicos.

“Nosotros preparamos por pedidos y enviamos por delivery. Prepararemos todos los platos arequipeños, bocaditos, postres. Nos encuentran en Facebook como la Tía Maty. Muy pronto ya tendremos nuestro local”, manifestaron y agregaron que siempre participan de festividades para reactivarse económicamente.