Frente a especulaciones sobre una posible renuncia al Partido del Buen Gobierno, el senador por Arequipa, Nilson Flores Suárez, descartó dimitir de la agrupación política pese a votar a favor de otorgar las facultades legislativas al Ejecutivo.

“Nunca he renunciado”, aseguró al finalizar la sesión descentralizada de la Comisión de Asuntos de Desarrollo Productivo, Energía y Minas, Infraestructura y Trabajo en el Cercado de Arequipa.

En otro momento, el parlamentario señaló que hasta el momento no se le impuso una sanción disciplinaria por parte del Buen Gobierno, pero se someterá a las decisiones del partido. “Por lo menos a mí no se me ha notificado; en todo caso, si esto fuese así, yo soy responsable de mis actos, obviamente me abocaré al tema y si toca este que me sancione, se me sancionará, yo lo acepto”, manifestó.

Frente al descontento en redes sociales tras su votación a favor del pedido de facultades, Flores minimizó el hecho; por el contrario, aseguró que recibió felicitaciones por asumir esta postura.

“La población, todos me agradecen, entonces no sé por qué me verán como traidor, pero soy una persona que va de acuerdo a mis ideales”, aseguró.

Asimismo, el senador señaló que, como en toda familia, existen pequeños desacuerdos que son superados en cuanto a la relación que mantiene con el Buen Gobierno.