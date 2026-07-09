El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) emitió una alerta naranja por el incremento de la temperatura diurna que se registrará entre el viernes 10 y el domingo 12 de julio en la sierra media y los valles costeros de la región Arequipa, donde los termómetros alcanzarán hasta 32 grados Celsius.

Según la Dirección Zonal 6 del Senamhi, este evento está asociado a las condiciones generadas por El Niño Costero. Para el viernes 10 de julio se pronostican temperaturas máximas de 28°C en los valles interandinos y de hasta 32°C en los valles costeros, valores registrados en casetas meteorológicas. Sin embargo, la sensación térmica percibida por los pobladores podría ser mayor debido a las condiciones atmosféricas.

Las provincias comprendidas en la alerta son Arequipa, Camaná, Caravelí, Islay, Castilla, Condesuyos, Caylloma y La Unión.

Además del calor, se espera escasa nubosidad al mediodía, lo que favorecerá el incremento de la radiación ultravioleta (UV), por lo que se recomienda evitar la exposición prolongada al sol durante las horas de mayor intensidad.

El Senamhi también prevé vientos de hasta 35 kilómetros por hora, principalmente durante las tardes.

Para el domingo 12 de julio, las temperaturas máximas oscilarán entre 27°C y 30°C en los valles de las provincias costeras de Islay, Camaná y Caravelí.

Ante estas condiciones, las autoridades recomiendan a la población mantenerse hidratada, usar ropa ligera, protector solar y sombrero o gorra si debe permanecer al aire libre, especialmente entre las 10:00 y las 15:00 horas, cuando la radiación solar alcanza sus niveles más elevados.