Delincuentes que fingieron ser clientes balearon a una mujer cuando atendía su bodega situada en la provincia de Otuzco, región La Libertad. La fémina está grave en un hospital de Trujillo.

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Criminal

Este violento ataque ocurrió la noche del último miércoles en la calle El Progreso del distrito de Usquil.

De acuerdo a testigos, dos hampones se pararon en la puerta de la tienda y, desde ahí, llamaron la atención de Cristina Cuadra Roldán (49), quien atendía en ese momento. Los desconocidos, al parecer, preguntaron por algún producto y cuando la mujer se les acercó uno de ellos le disparó a quemarropa. Luego, los delincuentes huyeron corriendo.

La fémina, en tanto, fue llevada al centro de salud de la zona, en donde indicaron que recibió un balazo en la boca. Su estado de salud es complicado y por ello fue trasladada de emergencia al Hospital Regional Docente de Trujillo.

Serenos que llegaron a la zona del atentado indicaron que el accionar delictivo habría sido captado por las cámaras de seguridad de la Municipalidad Distrital de Usquil. Este material ya fue entregado a los agentes a cargo de las investigaciones.

Operativo

La mañana de ayer, policías y serenos realizaron diversos operativos conjuntos con la finalidad de ubicar a los autores del ataque. Durante las diligencias, lograron intervenir a tres adolescentes, entre los 16 y 17 años, que serían sospechosos del ataque.

Estos menores de edad, además, habrían sido reconocidos por los familiares de la víctima como los autores del atentado, por lo que quedaron retenidos en la comisaría de esa localidad. El caso, además, fue notificado a la Fiscalía de Familia para que inicie las diligencias de ley.