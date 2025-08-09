Este fin de semana, Correo llegó hasta el mercado Nueva Aurora, situado en la plataforma comercial Andrés Avelino Cáceres, de José Luis Bustamante y Rivero, para consultar los precios de los productos de primera necesidad este sábado 9 de agosto.

Según las comerciantes afirmaron que se incrementó el precio de algunas verduras en referencia a la semana pasada, mientras que en las carnes, el costo bajó ligeramente.

En ese sentido, informaron que el kilo de pollo se expende en 9.00 soles, cuando la semana anterior se cotizaba en 9.50 soles; mientras que la carne de res se vende a 17.30 soles y de cerdo a 17.00 soles.

Respecto a las verduras, el choclo y la betarraga se ofertan desde 2.50 soles, zapallo a 2.00 soles, cebolla a 1.50 soles, tomate desde 1.00 soles, limón a 3.50 soles, pepino a 3.00 soles, y pimentón a 5.00 soles.

Así también, la arveja se expende a 5.00 soles, y la vainita a 6.00 soles, siendo 1.00 soles el incremento esta semana.

Asimismo, la papa rosada canchan a 6.50 soles por 5 kilos, única a 1.20 soles el kilo, camote a 2.00 soles y yuca a 3.50 soles.