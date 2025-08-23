Este fin de semana, Correo llegó hasta el terminal pesquero “El Palomar”, situado en el Cercado de Arequipa, para consultar el precio de los pescados, mariscos, verduras y más. De acuerdo a los comerciantes, el precio subió en algunos productos, generando preocupación en los arequipeños.

Al respecto, el pescado jurel se expende desde 6.00 soles, bonito a 8.00 soles, lenguado a 25.00 soles, cabrilla a 25.00 soles, trucha desde 15.00 soles y pota congelada a 7.00 soles.

“Está económico porque compramos directamente de los puertos. Deben consumir en este terminal pesquero porque tenemos de todo, pescado, mistura, verduras y más”, mencionó una de las negociantes.

Además, el kilo de la mixtura se vende a 40.00 soles, langostino desde 34.00 soles, concha de abanico a 55.00 soles, y pulpo a 27.00 soles.

Respecto a las verduras, el costo del limón subió de 4.00 a 5.00 soles, tomate y cebolla a 1.50 soles, choclo y zapallo a 3.00 soles.

Asimismo, en tubérculos, el camote a 3.00 soles, y la papa a 9.00 soles por 5 kilos.