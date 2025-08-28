El Concejo Provincial de Arequipa aprobó por mayoría el viaje de siete regidores a la ciudad de Cuenca, en Ecuador, entre el 2 y de septiembre para participar de un evento de carácter financiero.

Los concejales Ingrid Carpio, Patricia Hidalgo, Cleopatra Chávez, Michael Arce, Rolando Bedregal, Emilio Herrera y Exequiel Medina remitieron a despacho de alcaldía la solicitud de autorización, al tratarse de una invitación realizada por Caja Arequipa.

Los regidores participarán de la Cumbre Internacional de Microfinanzas “Reinventando las Microfinanzas: impulsando el desarrollo inclusivo”, el cual correrá con los gastos por viajes y viáticos de los concejales.

Al respecto la regidora Mayra Sumari sustentó su voto en contra indicando que el Concejo Municipal carece de atribuciones para aprobar el viaje debido a que solo se pueden aprobar viajes por comisión de servicios o en representación de la Municipalidad Provincial de Arequipa.

“Se ha dejado claro en el debate del día de hoy que no están yendo ni por comisión de servicios ni en representación de la municipalidad, están yendo por representación de la Caja Arequipa, y este considerando no lo contempla la Ley Orgánica de Municipalidades, motivo por el cual no tenía que someterse este viaje a decisión del pleno del concejo”, señaló tras levantarse la sesión ordinaria donde se aprobaron estos 7 pedidos.