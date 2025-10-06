Los funcionarios, servidores y autoridades de las entidades públicas están obligados a presentar sus declaraciones juradas a través del sistema establecido por la Contraloría de la República. Según esta entidad, estas declaraciones deben ser presentadas dentro de los 15 días hábiles de haber ingresado a un cargo, así como durante los primeros 15 días hábiles de cumplir un año de trabajo y al momento de su cese.

Sin embargo, el informe de control, publicado en la página web de la Contraloría, revela que 26 de 29 funcionarios de la UGEL Arequipa Norte no solo omitieron presentar sus declaraciones entre los años 2024 y 2025, sino que también dejaron de registrar el cargo que desempeñan en el reporte de cumplimiento.

Esta falta pone en riesgo la transparencia, así como dificulta la identificación y prevención de posibles conflictos de interés de los trabajadores.

De los 26 identificados, al menos 10 funcionarios omitieron presentar su declaración jurada en las tres instancias requeridas, en cargos relevantes, tales como director de sistema administrativo, especialista administrativo, contador, tesorero, programador de sistemas, y técnico en tesorería, entre otros.