Los precios de los pasajes interprovinciales en el Terminal Terrestre de Arequipa aumentaron hasta en 20 soles en varias rutas, debido al reciente incremento en el costo de los combustibles.

Hacia uno de los destinos más demandados, Lima, los pasajes se venden desde 90 soles, cuando hasta la semana pasada se vendía desde 80 soles, pero en los buses cama los precios superan los 120 soles. El incremento más alto se reportó en la ruta hacia Cusco, donde los boletos que hasta la semana pasada se ofrecían desde 40 soles en el segundo piso del bus, ahora se venden desde 60 soles en los buses del segundo puso. En el primer piso se vende a 100 soles.

En el caso de los viajes hacia Tacna, el pasaje subió de 40 a 60 soles, mientras que para Moquegua la tarifa aumentó de 40 a 50 soles. Con una variación de 10 soles.

Por otro lado, los precios de los pasajes hacia Puno se mantienen en 25 soles, sin variaciones hasta el momento.

De acuerdo con los transportistas, el incremento responde al alza en el precio de los combustibles, ya que el galón de gasolina y diésel pasó de 15 soles a entre 19 y 20 soles, lo que representa un aumento aproximado de 5 soles por galón.

Según las empresas, el mayor costo operativo obliga a ajustar las tarifas para cubrir los gastos de operación en las rutas interprovinciales que parten desde Terminal Terrestre de Arequipa.

