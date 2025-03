Adolfo Paco, presidente de la Cámara de Empresa de Taxi de la Región de Arequipa, informó hoy al mediodía que los gremios de transporte de taxi están evaluando realizar una marcha rodante, en caso las autoridades municipales no realizan la reparación de las calles y avenidas de la ciudad.

“Estamos obligados a tomar decisiones en unos días más, esto como resultado de la inacción de nuestras autoridades y el abandono en las vías de la ciudad. La avenida Jorge Chávez es una réplica de lo que ocurre en la calle Ayacucho, la avenida Juan de la Torre, la avenida Avelino Cáceres y Los Incas”, señaló.

El dirigente de los taxistas afirmó que el 70 % de las vías de la ciudad están deterioradas por las lluvias que se han registrado en febrero y primer días de marzo.

“Es una situación que preocupa e indigna porque nuestra autoridades de la provincia y distritales no están actuando a la altura de las circunstancias. Queremos vías reabilitadas y no con huecos inmensos, no hay nadie que esté tapando o parchando los agujeros”, dijo.