Parte del techo del aula primer año del nivel primaria de la I.E. Livia Bernal de Baltazar en el distrito de Cayma, se desplomó la tarde del viernes 21 de febrero, producto de la filtración de agua que quedó empozada tras las intensas lluvias que azotaron la región Arequipa.

La caída del techo terminó afectando el mobiliario; sillas y carpetas de los alumnos, además de un proyector multimedia que fue costeado por los mismos padres de familia, quienes afirmaron que no hubo el mantenimiento correspondiente.

“Menos mal no pasó en temporada escolar, porque si no hubiera sido una tragedia. Este ambiente incluso es más moderno y no se hizo mantenimiento”, indicó Rosa, una de las madres de familia.

Ante esta situación, las autoridades locales llegaron este lunes hasta el colegio, donde el pabellón, que comprende dos aulas y un salón usado como depósito, fue declarado inhabitable por riesgo inminente. Así también, el municipio de Cayma brindará aulas prefabricadas para el inicio del año escolar, como medida preventiva.

“Este pabellón ha tenido mayor deficiencia a nivel estructural. Se ha inhabilitado por el tema de la parte eléctrica porque hay tubos donde el agua ha ingresado. La ejecución del pabellón ha sido de manera empírica (...). Se darán 3 módulos", indicó José Velasco, encargado de Infraestructura de la Ugel Norte Arequipa.

Por su parte, Reynaldo Paredes, director de la institución educativa, afirmó que el pabellón afectado tiene más de 60 años de antigüedad, donde los pobladores de la zona construyeron ladrillo a ladrillo. “Estamos preocupados por la seguridad de los alumnos. El año pasado se tuvo una reunión con autoridades del municipio de Cayma para realizar un expediente técnico y se pueda contemplar, está en proceso”, expresó.

OTROS RIESGOS

José Velasco, de la Ugel Norte, acotó que se ha reportado este riesgo en otros planteles educativos de Arequipa.

Un colegio inicial en Cerro Colorado quedó inhabitable, el ambiente de administración de un inicial en Sachaca declarado inhabitable, así como el aula de 5 años en Yanahuara. Se registró filtración de agua en el colegio Charlotte Arequipa en Yura, y la I.E. San Bernardo.