Un temblor de magnitud 4 remeció la región Arequipa la tarde de este viernes, en medio del estado de emergencia que afrontan varios distritos, debido a las intensas lluvias y la humedad acumulada en el suelo.

De acuerdo con el reporte del Instituto Geofísico del Perú (IGP), el movimiento telúrico se registró a las 13:48 horas. El epicentro se localizó a 32 kilómetros al noreste del distrito de Vítor y tuvo una profundidad de 110 kilómetros.

Si bien el evento sísmico fue de magnitud moderada y no se han reportado daños personales hasta el momento, la preocupación se centra en las viviendas que presentan debilitamiento estructural a causa de las persistentes precipitaciones pluviales. La saturación del suelo con el agua incrementa el riesgo de afectaciones en inmuebles de construcción precaria y en zonas vulnerables.

Se recomienda a la población mantener la calma, revisar el estado de sus viviendas y contar con una mochila de emergencia ante posibles eventos naturales, considerando que la región atraviesa una situación crítica por lluvias.

