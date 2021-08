La meta es vacunar a 30 mil. Puntos de vacunación lucieron con poca gente en primer día de la tercera Vacunatón contra la COVID-19, dirigida a ciudadanos de 37, 38 y 39 años de edad. Se instalaron 19 puntos de vacunación con 144 brigadas, situadas en diferentes distritos de la provincia de Arequipa.

LEA TAMBIÉN: Salud planea vacunar a más de 50 mil en 5 días

No obstante, en los puntos de vacunación hubo confusión. Algunas personas llegaron a los locales para recibir la segunda dosis y otros mayores de 40 años de edad que fueron dados de alta tras superar el contagio del virus fueron impedidos de ingresar.

Coliseo El Niño del distrito de Mariano con poca asistencia de personas de grupo etario 37, 38, y 39 años.

Humberto Dueñas Carpio, coordinador del proceso de vacunación del comité de inmunizaciones informó que la próxima semana se programará una vacunatón para rezados y cierre de brechas de primera y segunda dosis de 40 años a más.

“Una oportunidad más a la población, si por algún motivo no lo pudieron hacerlo se programará una jornada de vacunación para el próximo sábado de domingo. No podemos estar programando vacunaton si la gente no acude. La población tiene que ser responsable y acudir a la fecha que se programa. No se puede avanzar con otros grupos etarios menores”, apuntó.

De los 19 puntos de vacunación, cuatro estarán abiertos de corrido 35 horas, desde ayer a las 07:00 horas hasta hoy a las 18:00 horas. El colegio María Murillo de Bernal (Plaza Las Américas), el estadio de la Unsa (Cercado), colegio José Teobaldo Paredes (Paucarpata) y coliseo El Niño (Mariano melgar).

“Los que no puedan ir en horas de la mañana y tarde por motivos de trabajo o personales, pueden hacerlo en horas de la noche y la madrugada. Cuatro centros de vacunación estarán abiertos toda la noche”, señaló.

En los 19 puntos se vacunará también con primera dosis a personas con enfermedades raras mayores de 12 años según protocolo del Ministerio de Salud y huérfanas, con trastorno mental grave y de neurodesarrollo. Asimismo, se podrán inmunizar mujeres gestantes con 28 semanas de gestación mayores de 18 años y personas con Síndrome de Down mayores de 12 años.