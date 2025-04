Juan Miguel Meza Igme, vocero de las personas que se oponen al proyecto minero Tía María, anunció hoy que se presentará mañana 10 de abril a las 08:20 horas en la oficina del Departamento de Seguridad del Estado, como parte de la investigación preliminar que lleva adelante el Ministerio Público por el delito contra los medios de transporte.

Meza Igme es señalado de estar tras los bloqueos que se registran en la carretera Costanera, a la altura de El Boquerón, impiendo el tránsito vehícular en la zona.

“Estoy notificado para el jueves, nosotros vamos a dar la cara. Han pedido prisión preliminar de 10 a 15 días, confío en la justicia, en el abogado David Velasco y en la población que va estar conmigo. No hemos cometido nada, esta lucha es justa y consecuente. Algunos abogados dijeron que no me presente, estoy con la frente y las manos limpias. No tengo que ver con los bloqueos”, señaló a un medio radial de Islay.

Miguel Meza Igme se presentará con su abogado en el local de Seguridad del Estado, en la oficina de la sección de Asuntos Sociales e Investigaciones Especiales, situado en la segunda cuadra de la calle San Francisco, Cercado de la ciudad de Arequipa.

Amparo Zevallos Arias, representante de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Islay aperturó la investigación preliminar contra Miguel Meza por los bloqueos que se registran en la carretera Costanera, en el valle de Tambo, en oposición a Tía María.