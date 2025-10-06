Un grupo de trabajadores de la Federación Nacional de Trabajadores del Sector Educación (Fentase) región Arequipa, protestaron en la sede la Ugel Sur, exigiendo el cumplimiento del cronograma de rotaciones del personal administrativo, proceso que fue suspendido la semana anterior.

De acuerdo a a secretaria regional de Fentase, Rosa Layme, la Ugel Sur no se está cumpliendo con el plan de rotaciones que se lleva cada año. Explicó que el primer paso son las reasignaciones, luego continúa con las rotaciones y termina con el ascenso, el cual buscan que se cumpla.

No obstante, afirmó que la reasignación que estaba programado para mayo no se ejecutó, así como las rotaciones. Advirtió que en otras ugeles, los procesos ya se llevaron a cabo, situación que causó aún más indignación.

“Dicen que deben hacer sus ascensos primero, pero no pueden hacer eso porque hay cronograma, un debido a proceso a cumplir. Si no hay acuerdo, iremos al Gobierno Regional de Arequipa”, dijo.

Agregó que más de 100 trabajadores están siendo perjudicados, pues no pueden acceder a plazas en la sede ni mejorar sus condiciones laborales.