Un menor de 17 años falleció al ser aplastado por un tráiler en una de las vías de salida del óvalo de la asociación de vivienda Apipa, límite entre los distritos de Yura y Cerro Colorado; el conductor de la unidad quedó detenido por efectivos de la policía.

Tomas Ccasa , de 54 años, es el conductor del tráiler de placa V4M-886 que transportaba varias toneladas de lana de oveja en la carreta de matrícula VDD-987. Minutos antes del mediodía de este viernes, el transportista circulaba sin contratiempos por el lugar para dirigirse al distrito de Cerro Colorado.

Segundos después de haber pasado el intercambio vial, fue detenido por otros conductores, quienes lo alertaron de que a su paso había dejado a una persona gravemente herida. Tendido sobre el pavimento yacía Tony H. T., de 17 años, quien tenía una herida abierta a la altura del abdomen tras ser aplastado por el camión contra el separador central de la avenida.

Aparentemente, el menor caminaba por la vía para intentar cruzarla y el conductor no se habría percatado de su presencia al momento de ingresar del óvalo hacia la avenida Apipa. Según testigos del accidente, el conductor habría intentado marcharse del lugar, pero finalmente fue intervenido por los agentes de la comisaría de Ciudad de Dios. El camión terminó a unos 300 metros del punto del accidente.

Fueron los serenos de la municipalidad de Yura quienes se trasladaron al lugar para auxiliar al herido y evacuarlo en una camioneta hacia la clínica San Pablo; sin embargo, la víctima terminó falleciendo en el trayecto debido a la grave lesión que tenía en el abdomen.

Enterada por las redes sociales del accidente que había tenido el menor, su madre se trasladó al punto del accidente, donde le informaron que no pudieron salvar al menor, rompiendo en llanto y lamentos.

Los peritos de la Unidad de Prevención e Investigaciones de Accidentes de Tránsito (UPIAT) de la Policía acudieron al lugar para hacerse cargo de las investigaciones que establecerán cómo es que se produjo el fatal accidente; el chofer del tráiler fue trasladado a la comisaría, donde será investigado por el presunto delito de homicidio culposo.