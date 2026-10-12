El tránsito en la Panamericana Sur quedó restringido por un carril, luego de que maquinaria pesada limpiara las rocas que cayeron en el sector La Planchada, en la provincia de Camaná, Arequipa. Los trabajos se realizaron en el kilómetro 770+800.

Los desprendimientos, registrados aproximadamente desde las 4:30 p.m., habían dejado sin paso a decenas de vehículos interprovinciales entre Atico y Ocoña por varias horas.

Frente a ello, maquinaria pesada de Provías llegó al lugar para atender la emergencia y, tras labores de despeje, se pudo habilitar un solo carril.

La entidad informó que se restableció el tránsito de manera restringida al promediar las 7:00 pm. Además, comunicó que estas acciones seguirán hasta restablecer por completo la transitabilidad.

Asimismo, recomendó a los conductores circular con precaución y respetar las indicaciones del personal en la zona.