Los transportistas del Sistema Integrado de Transporte (SIT) denunciaron que sus unidades pierden hasta la mitad de sus ingresos diarios debido a la competencia con los transportistas informales, conocidos como “loncheritas”, que operan sin autorización. Según Juan José Revilla, gerente general del Consorcio Unión AQP que cubre la ruta al distrito Alto Selva Alegre, cada bus formal deja de percibir aproximadamente 200 soles diarios.

Revilla detalló que su empresa cuenta con 381 unidades, lo que significaría una pérdida diaria de 76,200 soles solo en su consorcio. Indicó que las rutas más afectadas son las que van al sector de Villa Ecológica y al pueblo Joven Independencia.

El gerente responsabilizó a la Municipalidad Provincial de Arequipa y a la Policía de Tránsito por la falta de fiscalización en zonas críticas y durante las horas punta. Señaló que la intersección de la avenida Juan de la Torre con Puente Grau se vuelve especialmente problemática a partir de las 5 p.m., cuando una gran cantidad de “loncheritas” utiliza la vía como estacionamiento.

Explicó que, aunque hay presencia de autoridades, estas no intervienen para dispersar a los informales ni para proteger a los transportistas formales. Además, Revilla hizo un llamado a la Fiscalía de Prevención del Delito para que actúe de oficio y tome medidas ante esta situación.

El último fin de semana, los informales agredieron a un bus de este consorcio en el Puente Grau y destruyeron el parabrisas, además de golpear al conductor y a su hermana.

VIDEO RECOMENDADO