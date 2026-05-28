Los transportistas de carga pesada y buses interprovinciales evalúan suspender las movilizaciones programadas para el 2 de junio, luego de que el Ejecutivo anunciara la aprobación de un subsidio extraordinario de S/ 4 por cada galón de diésel B5 y B20.

El secretario del Sindicato de Transportistas Camioneros, Teófilo Sánchez, señaló que los gremios aún no tienen claridad sobre cómo se implementará el beneficio. “El subsidio es a nivel nacional, pero no sabemos de qué manera nos vamos a favorecer. No sabemos cuál es la reglamentación”, declaró, indicando que la directiva del Decreto de Urgencia todavía no ha sido publicada.

Sánchez explicó que los representantes de los transportistas de pasajeros y mercancías se encuentran en comunicación permanente desde Lima, coordinando la posición del sector. Precisó que en una reunión programada para las 18:00 horas se definirá si las medidas de protesta continúan o quedan suspendidas, dependiendo de los avances oficiales.

El dirigente también remarcó que el pedido del gremio incluye a los transportistas urbanos y de taxis, quienes comenzaron las protestas junto al transporte pesado. “Estamos pidiendo que ellos también sean beneficiados. Ellos comenzaron la lucha con nosotros y no los podemos dejar así”, afirmó.

GOBIERNO

Ante el incremento sostenido del precio de los combustibles, el Gobierno aprobó un Decreto de Urgencia que dispone medidas extraordinarias para otorgar un subsidio temporal al servicio público de transporte terrestre de personas y al transporte de mercancías. La iniciativa busca mitigar el impacto económico generado por la volatilidad internacional del precio de los hidrocarburos, que ha elevado los costos operativos del sector.

El subsidio consiste en la entrega de S/ 4 por cada galón de diésel B5 y B20 adquirido por los transportistas beneficiarios durante un período de dos meses. La medida está dirigida exclusivamente a empresas y operadores con autorizaciones y habilitaciones vehiculares vigentes para prestar servicios de transporte terrestre. Según el ministro de Transportes y Comunicaciones, Aldo Prieto Barrera, la decisión fue tomada “con responsabilidad fiscal, pero también con sensibilidad social y sentido de urgencia”.

Para acceder al beneficio, los transportistas deberán presentar una solicitud ante la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), entidad encargada de administrar de manera excepcional y temporal el subsidio. Las solicitudes deberán contar con comprobantes electrónicos que acrediten la compra del combustible y cumplir con todos los requisitos establecidos en la norma, a fin de asegurar una distribución adecuada de los recursos.

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones pondrá a disposición de la ATU la información sobre autorizaciones vehiculares, mientras que la SUNAT y Osinergmin implementarán mecanismos de validación para garantizar la transparencia del proceso.

Además, el Gobierno trabaja en un segundo Decreto de Urgencia que establecerá medidas de apoyo económico para el transporte urbano, sector también afectado por el incremento de los combustibles.