En el presente año, la Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA) formalizó tres denuncias por daños al patrimonio en el Centro Histórico de Arequipa, a consecuencia de actos vandálicos con la realización de pintas, informó Yasmini Chuquitaype, asesora de la Procuraduría Pública Municipal.

La abogada, junto a Giovanni Salas, subgerente de gestión Ambiental, acudieron la mañana del jueves a la comisaría de Palacio Viejo para asentar la denuncia en contra de un ciudadano peruano que fue detenido la tarde del miércoles mientras realizaba grafitis en la fachada del inmueble ubicado en la intersección de las calles San Juan de Dios y Consuelo, a cuadra y media de la dependencia policial.

Respecto a las denuncias hechas, las dos primeras corresponden a las pintas hechas en los portales de la Plaza de Armas de Arequipa, mientras que el tercero corresponde al hecho registrado el miércoles, donde fueron 3 las personas que realizaban los grafitis, pero solo se detuvo a un varón identificado con las iniciales A.L.S.

A la par de estas denuncias, también se sigue un proceso administrativo contra las personas que realizan estos actos vandálicos. “La consecuencia con estas pintas es que está vulnerando la estructura de la ciudad, si tenemos el sillar tiene que mantenerse”, precisó.

PROCESO

Giovanni Salas puntualizó que estas denuncias permitirán poner un alto a los actos vandálicos, “este es un procedimiento que se deriva a la Policía Nacional, tiene que haber una investigación y por supuesto ya darán sus resultados posteriormente”, acotó.

El funcionario pidió a la población, a través de las redes sociales de la comuna provincial, hacer la denuncia respectiva de este tipo de actos, recordando que la semana pasada se detectaron diversas pintas en los portales de Flores y San Agustín, cuyos autores aún se encuentran en proceso de identificación por la Policía Nacional.