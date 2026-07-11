Con miras al cambio de gestión en el Gobierno central, la Universidad Católica de Santa María, la Universidad Católica San Pablo y la Universidad Nacional de San Agustín convocaron a los diputados electos por Arequipa para un conversatorio y así conocer sus propuestas para la región, dejando como consigna la conformación de una mesa multipartidaria.

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A esta cita en la Casona Gibson la noche del viernes acudieron los diputados Edgar Gonzales Polar, Christian Aranda Vásquez y Luis Masco Cáceres, quienes tomaron apuntes sobre la hoja de ruta de la Agenda para el Desarrollo, además de dar sus propuestas en materia legislativa para los próximos meses.

Edgar Gonzales señaló que existe una gran responsabilidad por parte del Partido del Buen Gobierno para con la región, al ser esta la única jurisdicción en la que ganó en primera vuelta. “Arequipa nos ha dado el privilegio de ser primeros, de ganar, entonces consecuentemente los esfuerzos tienen que redoblarse, tiene que haber celeridad”, destacó.

En materia legislativa, Gonzales Polar señaló que el primer esfuerzo estará centrado en el destrabe de proyectos atrasados, como el caso de Majes Siguas II Etapa.

“Para el destrabe de los proyectos tienen que venir los entes a Arequipa, tienen que venir los titulares de los pliegos a destrabarlas acá”, aseguró, haciendo énfasis en que las autoridades de Arequipa no deben hacer colas en Lima solo para ser atendidos por funcionarios de menor jerarquía. “Hay responsables, que asuman la responsabilidad, pero la población no tiene por qué continuar en la postergación, esa es la prioridad”, acotó.

RENOVACIÓN

Por su parte, Christian Aranda señaló que su trabajo en los próximos meses será de fiscalización con las autoridades salientes del gobierno regional y de los gobiernos locales, las cuales deben dar explicaciones sobre prórrogas y adendas de los diversos proyectos, a través de citaciones donde deberán brindar la información que se les solicite.

Asimismo, señaló que para las próximas autoridades locales la fiscalización se centrará en los planes de gobierno que hayan presentado. “A diferencia de otros periodos, pero por lo menos en lo que respecta a la representación que está hablando, yo voy a agarrarme este primer año de sus planes de gobierno para hacer control político”, precisó.

Aranda indicó que la prioridad de la bancada de Renovación Popular será atender el Fenómeno El Niño: “Nosotros estamos dispuestos a otorgarle las facultades al Ejecutivo para que actúe con la celeridad del caso, mientras que a nivel del Congreso vamos a impulsar una comisión especial”, precisó.

De otro lado, Luis Masco resaltó que la primera medida que tomará desde el 28 de julio será impulsar una ley para la remediación de la contaminación del río Tambo que actualmente afecta a la población de Islay. “Vamos nosotros a trabajar conjuntamente con las autoridades locales y regionales; es nuestra prioridad”, expresó.

Masco indicó que, aunque el Ejecutivo decretó la emergencia de la cuenca en diversas ocasiones, nunca se concretó la remediación, por lo que uno de los principales pedidos será la construcción de una planta de tratamiento: “Necesitamos urgente una planta en el Valle de Tambo”, acotó.