Tsunami en Camaná: recuerdan a los muertos de 2001 tras el terremoto en Arequipa

A 25 años del devastador tsunami que golpeó la provincia de Camaná tras el terremoto del 23 de junio de 2001, familiares de las víctimas, autoridades y pobladores se reunieron hoy en la playa La Punta para rendir homenaje a quienes murieron en una de las mayores tragedias registradas en el sur del país.

La ceremonia se realizó frente al parque Grau, en el distrito de Samuel Pastor. En un acto cargado de emoción, los asistentes, junto a autoridades y efectivos de la Policía de Salvataje, ingresaron hasta la orilla del mar para depositar un arreglo floral en memoria de las víctimas.

Durante la actividad, varios pobladores recordaron los dramáticos momentos vividos aquella tarde, cuando el mar avanzó con fuerza pocos minutos después del terremoto y obligó a cientos de familias a buscar refugio en los cerros para salvar sus vidas.

El tsunami que destruyó La Punta en Camaná

Una vecina de Camaná recordó a su padre, Aurelio Granda, quien falleció durante el desastre. Sus hijas hicieron un llamado a la población a no bajar la guardia y mantenerse preparada ante la posibilidad de que un evento similar vuelva a ocurrir.

El tsunami se produjo poco antes de las 4:00 de la tarde, minutos después del terremoto de magnitud 6.9 registrado a las 3:33 p. m. que sacudió el sur del Perú. Según los registros del Instituto Geofísico de la Universidad Nacional de San Agustín (UNSA), el desastre dejó al menos 25 fallecidos, alrededor de 60 desaparecidos y 40 heridos.

Una persona en Camaná busca sus pertenencias tras el poderoso sismo, seguido de un tsunami, que azotó el sur del Perú. De acuerdo al "USGS":https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/official20010623203314130_33#shakemap, su magnitud fue de 8,4 gra

La tragedia también provocó graves daños materiales. Cerca de 12 mil 858 personas resultaron damnificadas, 3 mil 700 viviendas fueron destruidas y otras 3 mil 650 quedaron afectadas. El tsunami arrasó con el 90% de las casas de material noble ubicadas cerca al mar y destruyó aproximadamente 2 mil hectáreas de cultivos.

AREQUIPA, 26 DE JUNIO DEL 2001 TERREMOTO EN AREQUIPA Y MOQUEGUA 2001. RECORRIDO POR LAS CALLES DE LA CIUDAD DE CAMANA LUEGO DEL MARETAZO. FOTO: MANUEL GARCIA MIRO / EL COMERCIO

AREQUIPA, 26 DE JUNIO DEL 2001 TERREMOTO EN AREQUIPA Y MOQUEGUA 2001. VISTA PANORAMICA DE LA CIUDAD DE CAMANA LUEGO DEL MARETAZO. FOTO: MANUEL GARCIA MIRO / EL COMERCIO

Los sectores de Pucchum, Santa Mónica, Santa Elizabeth, Chule, La Calderona, La Deheza, El Chorro y La Punta fueron los más golpeados por el ingreso del mar. La infraestructura pública también sufrió severos daños. El establecimiento penitenciario presentó graves fisuras en sus paredes, mientras que la institución educativa Cristo Rey quedó con nueve de sus 51 aulas inhabitables debido a los agrietamientos. Asimismo, la posta de salud de La Punta fue completamente destruida.

Olas de tres pisos de altura arrasaron con el ganado que estaba a su paso en Camaná. Foto: GEC Manuel García Miró/ Archivo

El homenaje concluyó con una reflexión de fortalecer la cultura de prevención, recordando que la memoria de quienes perdieron la vida también debe servir para la preparación frente a futuros desastres naturales.