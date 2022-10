TE PUEDE INTERESAR: Cuerpo Médico de Edmundo Escomel desaprueba gestión de Yilbert Zeballos

Pero la semana pasada, los cuerpos médicos de los hospitales de EsSalud emitieron un comunicado en el que indican que las obras que se han hecho y se ejecutan en EsSalud “no satisfacen la necesidad de los usuarios finales por pésimos trabajos... y no se puede ofertar a los asegurados servicios que garanticen prestaciones oportunas e integrales”.

Los médicos del hospital de Yanahuara advierten que desde su concepción, el proyecto de la UCI nació con deficiencias, ya que, según la norma técnica de Salud, la instalación de camas en la UCI debe hacerse con múltiplos de 6, pero en Yanahuara se instalaron 16 habitáculos con conexiones eléctricas, oxígeno y otros para la atención de pacientes críticos.

Ante el error, se decidió improvisar y usar cuatro espacios para instalar áreas de oficina, como residencia y visita médica. De las 12 camas que quedan, solo pueden estar operativas 5 por la falta de personal. Es falso que todas estén disponibles para los pacientes que las requieran por la falta de personal y equipos para implementarlas

Los médicos que trabajan en la UCI han elaborado informes advirtiendo, además, que como no se planificó la estación de Enfermería, se acondicionó una, pero el mueble es tan alto y antitécnico que impide la visión sobre los pacientes que se supone deben vigilar, el televisor montado en lo alto por donde se debería proyectar la videovigilancia de los hospitalizados, no tiene ninguna conexión. “Esto pone en grave riesgo a los pacientes, puesto que no se darán cuenta de lo que pasa hasta que sea muy tarde”, indican los médicos.

Otro aspecto que observaron fue la instalación de la estructura que permite sostener los monitores (Racks), son muy altos y las enfermeras tiene que utilizar bancos para poder manipularlos adecuadamente. Los trabajadores indicaron a Correo que ya se han presentado accidentes laborales por caída del personal, “pudiendo ocasionar golpes en el paciente y hasta daños en los equipos si se desprenden los cables”, refieren los trabajadores.

PIDEN REVISIÓN

En el comunicado que se difundió por redes sociales dando a conocer la operatividad de la UCI de Yanahuara, se dio cuenta de que “se ha cumplido con todas las pruebas técnicas, hospitalarias, de conexiones y principalmente del perfecto funcionamiento de un equipo electrógeno permanente para activarlo ante cualquier imprevisto de corte de energía eléctrica para asegurar la atención a los pacientes”.

Sin embargo, el presidente del Cuerpo Médico del Hospital III de Yanahuara, Joseph Vilca indicó que la obra aún no ha sido entregada oficialmente y se ha solicitado que se haga una comprobación exhaustiva de todas las deficiencias que tiene para que sean corregidas.

“Esta obra todavía no ha sido entregada y lo que estamos pidiendo es que se haga las validaciones y pruebas necesarias como verificaciones de calidad y Defensa Civil para ver si se cumple con las normativas vigentes porque no podemos aceptarla así nada más. Hay riesgos y debemos velar por nuestros pacientes, hay algunos riesgos que han sido advertidos por el personal asistencial”, sentenció.