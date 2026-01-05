La acreditación institucional internacional se ha consolidado como uno de los principales indicadores de calidad en la educación superior, al examinar de manera integral el funcionamiento de una universidad, su coherencia interna y su capacidad para sostener procesos de mejora continua. Alcanzar este reconocimiento supone validar, ante un organismo externo, un modelo educativo alineado con estándares internacionales.

Este resultado fue anunciado por el rector de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa (UNSA), Hugo José Rojas Flores, al término de una ceremonia de reconocimiento a programas de estudio, donde informó que la casa de estudios superiores recibió la acreditación institucional internacional por siete años, otorgada por el Instituto Internacional para el Aseguramiento de la Calidad (IAC-CINDA).

Según el acta del Consejo Académico de IAC-CINDA, la UNSA cumple con los criterios definidos para instituciones de educación superior, luego de analizar el informe de autoevaluación, la visita de pares evaluadores internacionales y las observaciones formuladas durante el proceso. El plazo concedid, el máximo posible, evidencia la consistencia entre la planificación institucional, la ejecución académica y los mecanismos de aseguramiento de la calidad.

Dentro de las principales fortalezas identificadas por la agencia acreditadora destacan el alto grado de identificación y compromiso de la comunidad universitaria con los propósitos institucionales, así como la vinculación con el entorno regional en sectores estratégicos. El informe también resalta la resiliencia institucional, la existencia de mecanismos formales de participación, un sistema de bienestar universitario consolidado y una infraestructura adecuada para la docencia y la investigación.

A nivel de la Oficina de Gestión de la Calidad se subrayó que la acreditación responde a un proceso colectivo y sostenido en el tiempo. En esa línea, su jefe, Óscar Núñez Tejada, precisó que este resultado refleja una evaluación integral: “La acreditación implica demostrar que estamos haciendo bien las cosas en todos los procesos, no en aspectos aislados”.

Este reconocimiento internacional fortalece la confianza en la formación profesional que ofrece la UNSA y la sitúa entre las pocas universidades del país que han alcanzado este nivel de certificación, ampliando además su proyección en redes académicas vinculadas a CINDA. Al mismo tiempo, el organismo acreditador remarcó que estos procesos no constituyen un punto de llegada, sino una herramienta para impulsar la mejora continua.

Como cierre del proceso, desde la gestión universitaria se recordó que el reconocimiento por siete años implica sostener y fortalecer los estándares alcanzados, incorporando las observaciones formuladas por IAC-CINDA y consolidando una cultura de calidad orientada a los próximos procesos de evaluación institucional.

ANTECEDENTES

El proceso de acreditación institucional se inició oficialmente en 2024, cuando el Consejo Universitario aprobó someter a la UNSA al modelo de IAC-CINDA mediante la Resolución de Consejo Universitario N.º 0290-2024. Posteriormente, se conformó una comisión y un comité técnico, se desarrollaron jornadas de sensibilización y capacitación con autoridades, docentes y personal administrativo, y se ejecutó la recopilación de información institucional.

La etapa final comprendió una autoevaluación, la visita de pares internacionales y evaluaciones internas y externas, que culminaron con la acreditación por siete años, vigente hasta diciembre de 2032.