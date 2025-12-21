POR: SARKO MEDINA

Mercedes Manuela Pino Linares asume por segunda vez la presidencia de la Asociación Peruana de Literatura Infantil y Juvenil (APLIJ) Arequipa, con proyectos enfocados en cultivar el espíritu de niños y adolescentes mediante talleres de poesía y canto en instituciones educativas de los conos.

¿Qué proyectos tiene para la literatura infantil regional? Es la segunda vez que soy presidenta de APLIJ. Realizaremos talleres de poesía y canto, con niños de instituciones educativas, sobre todo de los conos, para que descubran valores, alejarlos un poco de la violencia, cultivar su espíritu con una cultura de paz. También haremos concursos literarios de poesía y cuento para primaria y secundaria, y recitales con niños.

Es cultora del yaraví arequipeño. ¿Cómo conviven la poesía y la canción en su obra? Separo mis composiciones musicales, que tienen otra temática de trabajo: yaraví, valses, baladas, rondas infantiles. Mi poesía la trabajo bastante antes de publicar; aunque algunos críticos dicen que mi poesía tiene un ritmo musical.

Ha estudiado en Florida y es Embajadora de Paz por España. ¿Cómo se recibe la cultura arequipeña fuera? Soy promotora en Cultura y Turismo para América Latina. Son los migrantes arequipeños los que orgullosos hablan de nuestra tierra, sobre todo en Miami y Los Ángeles. En Europa es muy poco conocida. El pintor arequipeño Rodolfo Quiroz difunde el arte arequipeño en París. En España sí se conoce más nuestra cultura, sobre todo en Madrid y Barcelona.

¿Cuáles son sus obras literarias? Mi trayectoria literaria comenzó en 1994 con “Descubriendo al Ser más Valioso”, un libro sobre autoestima que surgió de mi experiencia como pedagoga y de mi convicción de que el desarrollo personal es fundamental para una vida plena. Seis años después, en el 2000, publiqué “Alma Herida”, mi primer poemario, donde exploré temas del dolor, el amor y la esperanza desde una sensibilidad femenina arequipeña. En 2009 vio la luz “Vientos de Otoño”, mi segundo poemario, una obra más madura que refleja la introspección y la melancolía de la madurez. Más recientemente, en 2023, publiqué “Gotitas de Miel”, un libro de poemas y rondas infantiles que representa mi compromiso con la literatura para niños y mi deseo de transmitir valores a las nuevas generaciones. Paralelamente a mi producción literaria, he desarrollado mi faceta musical. He grabado el CD “Alma Herida y Añoranza”, donde interpreto yaravíes y valses, y el CD “Rondas Infantiles”, ambos como autora de letra y música.

¿Alguna obra en proyecto? Actualmente, tengo listo para entrar a la imprenta “Texao en Flor”, un poemario que considero innovador porque además de poemas dedicados a Arequipa, incluye mis leyendas inéditas y tiene códigos QR que permiten acceder a videos de canciones y poemas, integrando así la tecnología con la literatura tradicional. Además, he sido antologada en varios países de América y Europa, lo que me llena de satisfacción porque significa que mi obra ha trascendido las fronteras regionales.

¿Lleva 21 años en Mesa Redonda Panamericana? Nuestra labor es en Educación, Cultura y por la Paz. Trabajamos desde hace años en coordinación con la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado y Yanahuara, realizando concursos literarios con instituciones educativas. También talleres sobre la identidad regional.

PERFIL

Mercedes Manuela Pino Linares. Licenciada en Lengua y Literatura por la UNSA, con estudios en Pedagogía y Psicología, Mercedes es promotora en Cultura y Turismo para América Latina y Embajadora de la Cultura y de Paz por el Reino de España.