Daniel Collazos Bermúdez acaba de presentar en la Feria del Libro Ricardo Palma, su nuevo libro “ENTE: Cuentos para alterar el sistema”, una colección de once relatos en el que cada historia produce una alteración profunda que rompe la estabilidad de un sistema y lo lleva al colapso con Editorial Pandemonium. Su cortometraje “Cholita” ganó el segundo puesto en el concurso Nontzefilmak 2009 en Bilbao, España. Autor de “Necrópolis” y las novelas “La heliofobia de M” y “Maga”, sus relatos han sido incluidos en antologías internacionales.

¿Cómo influye el trabajo colectivo en tu escritura individual? Tengo la suerte de pertenecer a dos grupos que nutren mi imaginación y narrativa. En el caso de Qhipa Pacha, el diálogo y las propuestas que surgen para nuevos proyectos me plantean retos; esto impulsó cuentos como “Dependencia Programada”, incluido en “ENTE: Cuentos para alterar el sistema”, libro que presenté en la Feria del Libro Ricardo Palma. El podcast de YouTube 3Tipos también ha impactado en los cuentos de esta colección y en otros proyectos. Las conversaciones con mis compañeros, delante o detrás de cámara, y las críticas que hacemos sobre la escritura actual, me nutren. Los entrevistados también han sido maestros para mí. He aprendido de escritores como Liliana Colanzi, Solange Rodríguez, Tania Huerta, Mariangela Ugarelli y Jorge Casilla, entre muchos otros.

En “ENTE”, tu nuevo libro, ¿Qué sistemas te interesa colapsar más: los tecnológicos o los domésticos? Me interesa alterar al lector: su pensamiento, sus ideas, su concepción de la realidad y, ojalá, sus nervios. Cuando nos exponemos a una historia, solemos enfocarnos en lo tecnológico o sobrenatural, dejando de lado al ser humano. Al improvisar una sinopsis, se suele buscar la espectacularidad: “Un demonio se aparece en la habitación de un niño y lo atormenta”. Para mí, es un error. Quiero enfocarme en personajes que atraviesan situaciones que los sobrepasan y en cómo tratan de salir victoriosos, tal como hacemos todos ante las dificultades de la vida. Otro sistema que quisiera alterar es el de las etiquetas. Por ejemplo, no me considero un escritor de ciencia ficción, quizás más de terror. Ser encasillado en un solo género es marketing funcional, pero priva al escritor de libertad creativa. “ENTE” altera ese sistema y tiene cuentos de ambos géneros que, en algunos casos, se combinan y agregan cuotas de noir.

¿Qué te enseñó el cine sobre contar historias de terror? Tengo muy presente a Ray Bradbury. Aunque es conocido como escritor de ciencia ficción, tiene historias espectaculares de terror y noir que las editoriales recién están impulsando. También era guionista y decía: “Enamórate de las películas. Preferiblemente de las antiguas”. Para escribir, leer es fundamental, pero también ver cine y entender sus estructuras. Al final, contamos historias con formatos y reglas distintas. Stephen King, uno de mis referentes, es un gran cinéfilo.

¿Qué te exige más tiempo: construir el terror o construir los personajes? En muchos casos, construir a los personajes. Cuando empiezo a escribir ya tengo una idea de quiénes son, pero a medida que la historia avanza voy descubriendo nuevas facetas.

¿Qué nuevos proyectos tienes pendientes? Seguir escribiendo. Tengo una cómplice secreta para un nuevo proyecto literario y veremos si logro concretarlo. Además, estoy trabajando hace mucho en una novela. Soy lento, pero quiero darle al lector algo interesante; no quiero publicar por publicar. Con 3Tipos quiero seguir hablando de cine, que es una de mis pasiones de toda la vida.

PERFIL

Daniel Collazos Bermúdez. Se dedica a la dirección creativa en proyectos de guion y storytelling, y a la docencia de cursos afines a la creatividad, además de talleres de escritura. Es columnista de Amazing Stories.