La Navidad está a la vuelta de la esquina, pero más cerca está el gran sorteo navideño que realizará Diario Correo este lunes 22 de diciembre.

Pero, recuerda, aún estás a tiempo de poder depositar tus cupones, pues hasta el mismo lunes, se publicarán en las ediciones de este matutino. Cabe resaltar que habrá muchas canastas con diferentes productos para todos nuestros ganadores.

GRAN SORTEO

Para participar es muy sencillo, solo debe llenar y depositar los cupones en el ánfora instalada en calle La Merced 125, oficina 157, a media cuadra de la Plaza de Armas. Entre los premios destacan las canastas repletas de productos gracias al Mercado mayorista Señor de Huanca, ubicado en la vía de Evitamiento en Cerro Colorado; así como el mercado El Palomar, Promotora Cabrerías y Clínica Dental Stetic Dents.

Tampoco podemos dejar de mencionar las enormes bolsifrutas que llegan gracias a nuestros amigos del Mercado de Frutas de Río Seco. Juguetes del Centro Comercial Asia. Además de dos cupones de Mantra Spa.

El sorteo será el mismo lunes a partir del medio día y será transmitido por nuestro canal de Facebook.

Los afortunados ganadores deberán recoger su premio hasta el martes 23 de diciembre, portando su DNI, en el mismo local de depósito.