En opinión de la directora médico de Clínicas Auna, Naydú Maguiña, el 20% de deserción para recibir la segunda dosis de la vacuna contra el coronavirus en Arequipa, puede obedecer a la excesiva confianza de las personas en sentirse protegidas con la aplicación de una sola dosis.

“Sabemos que con una dosis no se protege y por eso me parece sumamente necesaria que esta campaña de vacunación vaya acompañada con una difusión para conocer la necesidad de aplicarse las dos dosis y no bajar la guardia en otros cuidados”, dijo.

La profesional consideró que falta hacer un seguimiento o un estudio que ayude a entender o buscar los factores del ausentismo de los adultos para recibir la segunda inyección.

Clínica apoya con vacunación a mayores de 50 años

La clínica Auna se sumó ayer con su personal para la vacunación a mayores de 50 año en el Cercado de Arequipa. Maguiña aseveró que las recomendaciones son claras para los ciudadanos que se inmunizan con el fin de evitar malestares postvacuna.

Reposo después de la inyección y tomar un paracetamol solo si siente dolor muscular o cierto dolor de cabeza. De sentir otros síntomas acudir al centro de salud más cercano para una revisión.

Proyección. La meta del personal de la clínica es inmunizar hasta el sábado aproximadamente 2 mil 500 personas, de 7:00 a 16:00 horas.