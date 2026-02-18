En menos de 3 días, el zanjón de la Variante de Uchumayo, a la altura de “Ladrillos Diamante”, se inundó en dos ocasiones, producto de las intensas lluvias presentadas en la ciudad, obligando a un rescate de pasajeros y los choferes de manera poco convencional, con el uso de botes, quienes se aventuraron a desafiar el pozo formado en esta parte.

Esta situación responde a diversos factores, además de ser un proyecto aún sin liquidar del Gobierno Regional de Arequipa (GRA), existe un plan de drenaje pluvial inconcluso de la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado, cuyo desfogue nunca fue previsto y que termina por dar directamente hacia este sector, provocando que el nivel del agua acumulado supere la capacidad del sistema de drenaje.

OBRA INCONCLUSA DE CERRO COLORADO

Hacia el 2013, la gestión de Manuel Vera Paredes inició la instalación y mejoramiento del sistema integral de drenaje pluvial en los ejes de Alto Libertad, Alto victoria, Semi Rural Pachacutec, Fundo La Quebrada, Tupac Amaru y Mariscal Castilla, una propuesta que por la envergadura nunca contempló el desfogue y que nunca se terminó, según indicó el consejero regional César Huamantuma.

Por esta obra inconclusa, en el 2020, bajo la gestión de Benigno Cornejo, la comuna cerreña tuvo que pagar 4,2 millones de soles a la contratista por un laudo arbitral. La obra inconclusa del drenaje pluvial le costó a la Municipalidad de Cerro Colorado 33,4 millones de soles.

Por otro lado, la gestión de Elmer Cáceres Llica recibió la obra aún sin culminar en agosto del 2019, mientras que la presente gestión de Rohel Sánchez no puede liquidar el proyecto que recibiera de la gestión pasada.

PROYECTO DE CONSTRUIR 3 PUENTES PEATONALES

A esta situación se le suma que en el 2024 el Gobierno Reginal de Arequipa convocó a un proceso de selección para la ejecución de 3 puentes peatonales, proceso refrendado mediante el contrato firmado el 18 de diciembre de ese año.

Insólitamente, hasta la fecha, los trabajos no inician debido a un conflicto generado por terrenos sin saneamiento físico, quedando estancado este proyecto valorizado en S/ 1,86 millones.

La tarde del martes, el gobernador regional de Arequipa, Rohel Sánchez, acompañado de sus funcionarios realizó una inspección en el zanjón, donde anunció que dejarán de forma permanente una motobomba y 3 cisternas con el fin de extraer al agua almacenada durante estos días de lluvia.

De igual forma, se informó de la conformación de una comisión técnica de remediación, que incluirá a los municipios de Cerro Colorado y Sachaca, este último también afectado sobre todo en las zonas de cultivo por la acumulación de agua en esta parte de la variante

