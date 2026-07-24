La Ciudad Blanca se prepara para recibir una velada de boxeo de alto nivel este sábado 25 de julio, desde las 4:00 p.m., con motivo de la inauguración de la escuela de boxeo Miami Boxing. El torneo reunirá a campeones nacionales e internacionales en el frente a frente Arequipa vs. Lima.

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La cartelera comprende a destacados exponentes del pugilismo nacional. Por el Team Arequipa destacan Renzo López (campeón nacional y regional en sudamericanas), Sebastian-La Máquina (subcampeón sudamericano y exponente del boxeo characato), Kevin Vilca - The Shotgun (con títulos nacionales e internacionales), Luis Enrique Bustos Salazar y Christian “El Travieso” Ticona.

Por el Team Lima llegan Edu (Romero), Kevin (The Glock), Michael (Pancca), Eduardo (Sugar Salazar) y Víctor Chávez, todos con amplia trayectoria en el circuito nacional de boxeo.

Al respecto, Christian Ticona, con 20 años de trayectoria sobre el ring, agradeció la presencia de la delegación limeña en Arequipa y adelantó que se vivirá “una pelea increíble”, remarcando que “la casa siempre se respeta” y que el público podrá disfrutar de “un verdadero show”.

La gran velada será este sábado 25 de julio en el gym Imperium de la avenida Guardia Civil. El ingreso será gratis.