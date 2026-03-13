En una coyuntura marcada por la crisis de infraestructura, la parálisis de proyectos emblemáticos y una clase política cuestionada, conversamos con Daniel Vera Ballón, expresidente regional de Arequipa y hoy candidato a la Cámara de Diputados por el Partido Aprista Peruano (N°1).

Ingeniero, usted ya tiene una trayectoria conocida, fue diputado joven y gobernador regional ¿Qué lo motiva a postular nuevamente al Congreso? Mi experiencia me ha enseñado que el Congreso puede ser una herramienta de construcción o de destrucción extrema, como estamos viendo ahora. Estamos ante una clase política generada por votantes que dicen estar hartos de la política, pero que terminan eligiendo a “aventureros”. Yo no puedo estar quieto; mi profesión y mis años me exigen actividad. Postulo porque es urgente reorientar el desarrollo de la macrorregión sur, que hoy sufre un daño gravísim por la inacción de políticos que no tienen preparación en teoría del desarrollo. Cualquiera puede aspirar a ser astronauta, pero hay que tener las condiciones para serlo.

Usted insiste en que el modelo de desarrollo para Arequipa y el sur pasa necesariamente por el gas ¿Cuál es su propuesta concreta al respecto? El gas es el insumo fundamental. Hay un apotegma que aplico: donde hay gas hay desarrollo, donde hay desarrollo hay industria, trabajo, y por ende, menos delincuencia y más progreso. Es increíble que el gasoducto esté construido en la zona más difícil de la selva y falten apenas 54 kilómetros para llegar al Cusco, y no se haya terminado. Proponemos que el gas baje de la sierra a la costa para crear un centro petroquímico en Mollendo. Esto reduciría el costo de energía en un 70%, beneficiando a la industria y al consumo doméstico. Sin gas, el sur no tiene futuro competitivo.

Pero actualmente vivimos episodios de escasez ¿Cómo solucionar un problema que parece estructural? El contrato fue cambiado en el gobierno de Humala y se eliminó la obligatoriedad de una línea dual, que es básica para cualquier transporte de fluidos. La solución no es una planta de licuefacción carísima, sino terminar el tramo al Cusco. En tres meses el gas podría estar ahí porque los suministros ya están en almacenes. Solo falta voluntad política para reformular arbitrajes y recontratar.

Sobre Petroperú, existe un debate intenso entre la privatización y el rescate estatal ¿Cuál es su posición técnica? Yo soy técnico, no “opinólogo”. El mundo hoy nos demuestra, con las crisis en el Medio Oriente, que un país sin capacidad de refinación propia está desprotegido. El error fue encarecer la Refinería de Talara por la corrupción y la ineficiencia de gestores vinculados a sectores radicales. Se gastaron 7 mil millones de dólares, una locura que debe castigarse. Pero el Perú no puede perder su patrimonio vital. Propongo una gerencia técnica dividida, alianzas con privados para capitalizar, pero manteniendo la soberanía. El problema no es la empresa, son los malos gerentes.

Recientemente las lluvias han desnudado la fragilidad de nuestras carreteras y puentes, como el caso Uchumayo ¿Quiénes son los responsables? Aquí hay una mezcla de negligencia y falta de planificación. Primero, las autoridades locales que permitieron construcciones en torrenteras por no ser “antipáticos” con la población. Segundo, el Gobierno Regional actual, que rechazó estudios técnicos de contingencia por temas burocráticos. Sobre el puente Uchumayo, no es fragilidad natural, es negligencia de Covisur. Provías Nacional no fiscalizó y el Gobierno Regional estuvo mirando hacia otro lado. Por eso, hoy presento una denuncia ante la Fiscalía contra Covisur por atentado contra la seguridad común y daño a la infraestructura pública. No podemos permitir que el sur se desabastezca y la inflación se dispare porque un concesionario no hizo mantenimiento preventivo.

El proyecto Majes Siguas pasó al gobierno central, pero sigue entrampado ¿Qué visión tiene sobre su futuro? Majes está en cuidados intensivos. Tenemos más de 100 kilómetros de túneles y canales que han cumplido su vida útil; el agua los está lijando por dentro y los sismos del Sabancaya han movido los soportes. Si el canal colapsa, se acaba Majes y mueren 40 mil animales. Es urgente un fondo de emergencia para suministros y construir la represa de cuenca intermedia, que no es un gasto, es una inversión para ampliar la frontera agrícola.

PERFIL

Estudió en la Gran Unidad Mariano Melgar y luego en la UNSA ingeniería industrial

Fue el primer presidente del Gobierno Regional de Arequipa (2003).

Fue diputados dos veces, en 1985 y 1990

Estuvo postulando también a la alcaldía de la provincia de Islay, pero no logró su cometido.

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