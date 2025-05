La Virgen de Chapi es venerada por milagros relacionados con terremotos y desastres naturales. También, le atribuyen sanaciones a los devotos que la buscan, como es el caso de Edith Ruiz Armas (68) que se sanó de un cáncer terminal sin pasar por el tratamiento de quimioterapia.

“Hace 14 años tuve cáncer terminal, me quedaba cuatro meses de vida. No quise ninguna quimioterapia, me abandoné totalmente al señor. Yo era modista no tenía tiempo para ir a la casa de Dios, me arrepiento de no llevar a mis niñas a conocer el amor de Cristo”, señaló.

Sin embarago, Edith se levantaba temprano para pedir a la Mamita de Chapi que interceda ante Dios para que no la lleve a la tumba, mientras no haya dado gracias ni pedir perdón.

“Así fue, me dio un latigazo con el cáncer y aquí estoy, me sanó del cáncer. Vengo a agradecer a la Mamita (Chapi), en sueños pude ver su mano y en la liberación me perseguían unos caballos, vi un joven con una luz que perseguí”, apuntó.

Edith Ruiz llegó hoy al Santuario de la Virgen de Chapi, en el distrito de Polobaya con su hija, antes lo hacía sola. “Si le contara todos los milagros que me hizo la Mamita de Chapi. Aquí estoy perseverando”, dijo.

