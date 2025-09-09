Los viajes a las playas de Aruba, una pequeña isla del Caribe holandés frente a las costas de Venezuela, aumentó en 10 % con relación al 2024, señaló ayer Iván Calderón, gerente de Sales & Marketing Manager Latin America de la Autoridad de Turismo de Aruba.

Calderón informó que más de 13 mil peruanos han optado como destino turístico las playas de Aruba desde que los vuelos de Latam se realizan de manera directa, reduciendo en cuatro horas y media el viaje, y no en nueve horas como era antes, cuando tenían que hacer escala en Bogotá (Colombia) o Panamá.

“Perú se ha convertido en uno de los países más importantes para la Latinoamérica, hemos visto un crecimiento de más de 166 % con años anteriores. Un 2024 muy bueno, hay más interés de los peruanos en visitar la isla con los vuelos directos. Venimos a las regiones también para llevar el mensaje de Aruba”, dijo.

PROPUESTA

El funcionario de Aruba señaló que se necesita el carné de la fiebre amarilla, los mínimos reglamentos como reserva de hotel en el periodo de estadía, justificar el dinero suficiente para el tiempo de permanencia. “Se puede hacer mediante las agencias de viaje que son nuestros principales aliados, representa el 60 % de canal de venta o se puede realizar de manera directa o en familia”, apuntó.

PROVINCIA

De los peruanos que visitaron este año Aruba, el 30 % son de provincias. “Hay servicio único con playas con agua cristalina y arena blanca, se hablan cuatro idiomas: español, inglés, papiamento y holandés. La seguridad es clave, se puede salir a cualquier hora”, dijo.

Iván Calderón resaltó que Aruba está ubicada a 25 kilómetros de las costas de Sudamérica. Se encuentra fuera del cinturón de huracanes, lo que le brinda la ventaja de ofrecer 360 días de sol al año, con una temperatura promedio de 28 grados.

MESES DE VISITA

Los meses más recomendable para visitar Aruba: enero, febrero, junio, julio y agosto. El sol sale durante todo el año.